В посёлке Калужской области могут построить детскую спортплощадку в 2027 году

Евгения Родионова
29.12, 14:08
В субботу, 27 декабря, жительница посёлка Товарково Калужской области оставила комментарий под постом губернатора в социальной сети «ВКонтаке». с просьбой построить спортивную площадку для детей.

По её словам, в посёлке такого нет.

— Так хочется, чтобы что-то подобное построили в посёлке Товарково, ведь здесь практически ничего нет для развития детей, - написала женщина.

Администрация Дзержинского района прокомментировала ситуацию:

— Направлена заявка в министерство спорта Калужской области на включение строительства универсальной спортивной площадки с искусственным покрытием по адресу посёлок Товарково, улица Строителей в государственную программу «Развитие физической культуры и спорта Российской Федерации» на 2027 год.

