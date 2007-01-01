В посёлке Калужской области могут построить детскую спортплощадку в 2027 году
В субботу, 27 декабря, жительница посёлка Товарково Калужской области оставила комментарий под постом губернатора в социальной сети «ВКонтаке». с просьбой построить спортивную площадку для детей.
По её словам, в посёлке такого нет.
— Так хочется, чтобы что-то подобное построили в посёлке Товарково, ведь здесь практически ничего нет для развития детей, - написала женщина.
Администрация Дзержинского района прокомментировала ситуацию:
— Направлена заявка в министерство спорта Калужской области на включение строительства универсальной спортивной площадки с искусственным покрытием по адресу посёлок Товарково, улица Строителей в государственную программу «Развитие физической культуры и спорта Российской Федерации» на 2027 год.
