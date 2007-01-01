Крытый футбольный манеж в Калуге построят в 2026 году

В воскресенье, 28 декабря, калужанин оставил комментарий под постом губернатора в мессенджере «Телеграм» с вопрос по строительству крытого футбольного манежа на Тульском шоссе рядом с тренировочной базой «Спутник».

— Когда достроят крытый футбольный манеж? - написал мужчина.

— В настоящее время объявлены торги. Контракт будет заключен в январе. Строительство завершится до конца 2026 года, - прокомментировали ситуацию в Министерстве строительства и ЖКХ Калужской области.