В Калуге спортплощадку в сквере Волкова занесло снегом
В Калуге спортплощадку в сквере Волкова занесло снегом

Евгения Родионова
28.12, 14:48
Об этом в воскресенье, 28 декабря, написал калужанин под постом губернатора в мессенджере «Телеграм».

По его словам, в сквере Волкова уже несколько дней невозможно заниматься спортом.

— Посещаемость людьми этой спортивной локации показывает резкий отрицательный рост с 60% до 5%! В чем же дело? А ответ то на поверхности: она обледенела, её занесло снегом, и её никто не чистит! - написала горожанин.

— В понедельник почистим беговые дорожки и территории тренажерных комплексов, - ответили в Администрации города Калуги.

