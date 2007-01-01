В Калуге открылся каток на Старом Торге
В пятницу, 26 декабря, его опробовали воспитанники калужских спортивных школ.
В субботу, 27 декабря, начнутся сеансы массового катания для всех желающих.
Площадь катка – около 1000 квадратных метров. Одновременно там смогут находиться 200 человек.
Организаторы ожидают за сезон более 25 тысяч посетителей. Для калужан подготовили бесплатный вход и прокат коньков.
Каток будет работать каждый день с 10:00 до 21:15, время разделено на шесть полуторачасовых сеансов.
