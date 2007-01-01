Калужане выиграли медали на всероссийских соревнованиях по туризму
В Марковском Пермского края состоялся всероссийский турнир по спортивному туризму на пешеходных дистанциях. За медали боролись 313 участников из 15 субъектов страны. Сборную Калужской области представляли воспитанники спортивной школы «Луч».
В индивидуальном зачете на дистанции 4 класса наши спортсмены заняли весь пьедестал: победителем стал Артем Чурилин, на 2 место поднялся Антон Жураков, а бронзовую медаль завоевал Кирилл Шипица, рассказали 25 декабря в Минспорта региона.
В категории пешеходной связки победу одержал тандем Артем Чурилина и Кирилла Шипица.
Среди пешеходных групп «серебро» на счету Артема Чурилина, Кирилла Шипицы, Антона Журакова и Руслана Ванзяка.
В общем зачете наша область заняла первое место.
