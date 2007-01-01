Хоккеисты «Калуги» завершили год двумя победами
Наша команда продолжает успешно выступать в Национальной молодежной хоккейной лиге.
В двух домашних матчах калужане обыграли «Ленинградец» из Ленинградской области - 4:1 и 6:2, сообщил 24 декабря министр спорта Калужской области Олег Сердюков.
Он поблагодарил команду и болельщиков. На домашних играх «Калуги» регулярно собирается по 3000 зрителей – доходит до того, что билеты через интернет перепродают за несколько номиналов.
