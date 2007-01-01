Афиша Обнинск
-12...-11 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Спорт Хоккеисты «Калуги» завершили год двумя победами
Спорт

Хоккеисты «Калуги» завершили год двумя победами

Дмитрий Ивьев
24.12, 13:00
1 290
Фото: Олег Сердюков.
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

Наша команда продолжает успешно выступать в Национальной молодежной хоккейной лиге.

В двух домашних матчах калужане обыграли «Ленинградец» из Ленинградской области - 4:1 и 6:2, сообщил 24 декабря министр спорта Калужской области Олег Сердюков.

Он поблагодарил команду и болельщиков. На домашних играх «Калуги» регулярно собирается по 3000 зрителей – доходит до того, что билеты через интернет перепродают за несколько номиналов.

Новости по тегу
спорт
Лента настроения
3 оценили
0%
0%
0%
0%
67%
33%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 1 комментарий
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6Im1SeFBiREhOTlRlc0tzYVYvYXd0bkE9PSIsInZhbHVlIjoiWXduTlFkNE1Pc3ZZMlEybzc5anRRVUZXSjE1MHlObE04eFR2OW9aOGVsK0RPeEN1WXNGRHJ5ekxlWUpNa0huQ2U2R29HY0VSU2FkWGhXRUQwZFUxWHVmUmNTK3dENFhpN3VyWi9PemNidnhNQTJMb0NScndwQkNkd1BJYlo2OE90b2RqYXRZZjJWSVEzS2JmSmFObHVoNlIyalk5NlJWYnBqVXRwRTFGajZML1ZnemVTb1E0bDZxMmhmbGhJME03NE0raFpvK2FFOWRLaVgvYVhXMFhRZml3YjFVQjJVYlNacTd1Njk0NXozT2FGYnNUNEM1Wk01MHVVcUdvOXVuTGRjWHJESXZFa1h2Q3JicEQzUDEwS0I0K1B3YlJVWEZjbFBkbEgzOXhXMU5sNlFpMHNJeTluUkZmVkpOMlpxS1p5d0JIRENCZ1dRcGU5RVNCSEM3VmZCUjBuU284aWk5VVZYT1pDRUZPMkg0azVCT3F5dERYZ2Y0YlhHMHRRZGNBcVU1UjA1WXc1a3p6UitaTDRMSjZJNjJYUmh3NUtqbnVXVlpFdURCVGovZWNvVTVlTHJDaE1hc3hKdGxrazVURyIsIm1hYyI6IjE2YWJjYjk2N2JlZjQ4MjY3YWUyZjBkMGQ4NjdlNzU2OTJkNWEyMjRkN2UxOGI4ZDM3NTg3NmU3NGQ4MTI1ZmEiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IjBjVm0rckRxaFlubVExWGhCdnZZOGc9PSIsInZhbHVlIjoiU0I4RUQyUjR3dlR2WEVuMmFVNjdkOUZkRXI3V1BGTm11blRmaEMrZ29yVXdXMW5oRDJycnF6VWV0VWZCZnFxR29CdHlwT29vZitEd1c0NkJ5bVFSZzhpR08xZXNkdy82czVnQndwRnhXSTdVck5vbWN5d0RLRVJ3SzI3My9GUHp0bEhWZXBCTy9zOXVVQUdmeEhmZDg5Vzd1ZFBRbjNEU2h2Vlp1K3JZNmcxVFRQRDFmczN2V3JDbkxTVU5vb2ZMSDlWR0trdDMyK3VsVXdtaVF5aFBvU3ZMa1ZrOThVYlZrZUVrNmJvMU9FeUdvM1FlNmtWQ0xPYk5Nd1F3L21VRllsL2ZNSHZNQTh5S0dSV2VjUWRha3BDV1g1OHdpKzRjdlFJeTd1M2J0VnpKb2V0T2VZN0NqdnJwcnQwbUNDSTdpTlpKSWVlQ28wTkxJK3BWdWdlYWFCYVN3TDdEWWpjQTlMQ0tJZ0JKUExmbmhQZTVqTnFieU1SNDJSR2JNQVpGN3Urcmc5eThKbGc4M0dpajBKZyttWmVEd0hHdi9wZWNFejc4K3NqT0xUSk40bXdWSkNiemxrWjJ1bE8wOVNNbHFOSTlFeXNyRjluTkJnMWxkRUxqcmU0TWtVYXI3SWlUYTBtdnpxR3RXK0lPd1pYZGtoNnRLNzErc3owTGpyUi9nVDZmUEh3cEdHRFZTakNTbUNFM3N1ZFBaQVVybTU2NmcyTGY4cGVpOVlETFMyU1BpeExPK1NncFFhVVJlbzhvNFRzdVNmTEw5RWZqc0lGbTJLTm5lbGxrSUlNaFdTR2F6VUU2N2hQb1FFSVdwRDJjRmJUc3VTV1BYU2xWMzcwTyIsIm1hYyI6Ijk1YTdiZTdmODg1OWJlYzY2NDZmOGM1NjQzOWVkOTc3MTQ5NWFlNGFmZWQwZTFlZDEzN2JjN2MxYmU4YzllYzgiLCJ0YWciOiIifQ==
18+