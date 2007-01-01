Калужанин предложил сделать паспорт болельщика

Во вторник, 23 декабря, калужанин оставил комментарий под постом главы городского округа в мессенджере «Телеграм» с вопросом о возможности сделать паспорт болельщика на хоккейные матчи в Калуге.

— В день открытия билетов к вечеру уже не было. Проблема с перекупами. Возможно ли сделать паспорт болельщика? - написал мужчина.

Министерство спорта Калужской области прокомментировало ситуацию:

— Введение паспорта болельщика на матчи хоккейного клуба не планируется.