Афиша Обнинск
-13...-12 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Спорт Калужанин предложил сделать паспорт болельщика
Спорт

Калужанин предложил сделать паспорт болельщика

Евгения Родионова
24.12, 13:00
0 339
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

Во вторник, 23 декабря, калужанин оставил комментарий под постом главы городского округа в мессенджере «Телеграм» с вопросом о возможности сделать паспорт болельщика на хоккейные матчи в Калуге.

— В день открытия билетов к вечеру уже не было. Проблема с перекупами. Возможно ли сделать паспорт болельщика? - написал мужчина.

Министерство спорта Калужской области прокомментировало ситуацию:

— Введение паспорта болельщика на матчи хоккейного клуба не планируется.

Новости по тегу
спорт
Лента настроения
2 оценили
0%
0%
0%
0%
100%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6ImVGbUdOOFEvL0hJNVIxNm9rMmVsWnc9PSIsInZhbHVlIjoiTkMyd0FVdk8vR1YxNjdnUER3NHpicVZOMk5ZblUrdkhLUDRGWW1mcTJvQThsWnNQcjBQMVdxWU13UG9Da3Q2SFI3ZURHcU9sVFBnOHhybit4TlhtNjYyVUoyVVlpRVdyeldSeW1pTFlkam8wUmx5TCtxUHdzWU5IUEZHdFllWkp5cGNmOFhNNVBZUm54VFhTYnZtRnRaeFZUNWYwN2ZsbmU2eVhaYVptZklVRmlKTlJPdVc1U3RCajBadkozUGdCNmgyemp6QzRUUzBIdy9ZUkhBMUN6Wmg2bktwRm53cmc4YTZZblNzZUFReXhYZktDbHNiSU9yVzRUQi9qRHk2RGJmMVhEUFgvSGp0MmR3SUNYQ0JiN2hPQlpnclk2YlMwcFhZeFNQNFVVeHdOM1hHalB6V1JObnVrTExzTVExck8rbFg3RncwcUFPM1hkREF2ditjb25SQUdxTDJNU1ZjaXZ2QWhCM3NtMis4TkJSSHJVNzNJZ1pRSFVUdFlrTjl2bkp2d1BpL011a3QvdmFUQWVBeUZrdExEbm1pZ2lDN25FM3BRYlFkR3F1U2o5ZXBjSHlzUFYzQ0xzME43SGZheCIsIm1hYyI6ImRiYzRjMjg1ZWRmODhlMjViOTEyZDlkOWI1YzgxZDFlMzBkMjI5Mjc1ZTYyMzdjZGE5MjlhZjM3ZmYzNDVkMmIiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IjdiOVhQMFkvUlcwYnNjZnZjQkVNNEE9PSIsInZhbHVlIjoiWGEvMDRFZDVZQi9WUUFaZ2l6SU91dWI1MzZQckRCTUpwTGQ3MmFNUXV5YnV1b0ZWdEsvUFhrRHoyQTZRREpINkkwV1ZqQ2t6aEpwT2NHcnVxVVRPcHJBYThRZXFqT3NQSFBFVURTL1RhNWQ1RExCQ0IwOEdOalIyZjQyUzBudVRoaWl0cFBwUEsyN3RKTjU3cC9ZejN1YjlHUkdleDNnNktobk9XVHlOODNpQWxoWVZFYUNkRVRzMS8wWGNKcmtSU0VWaFdtd3ZGTm1UUlRMRldHeHhEeW1zenA1dkQxU2RrbEJmaDE5aVBmVE9YdXdqdVU0cGR2UGs2VEErOENPVHF3SDRURzhydXdjSGxpNTB4N0YwZmRSbEVLRDAyaFhzMVcrWXlqTWZyaVdKYVJUT0lCQndmT2daL3lUL3c0S1FwZURjWnJNNnZjWURCYXc1UUhhbDIxZk04VVBzT0V5Mkg0MGVKUnhPYmpYZ2IzL2J4Mld1dDN0UjdCZ0RPUU1jUG9UUlhBR0JVRkc1ZzByQ3VOazgwUldEd3BtOHNOa2xlSWhkK3Q1WWU4SzZHS3RYaUhwMitWc01Rcm5OdlBQYnRycUcxMjYyRktlV3ZlT2YyTnhzbU5UR2IrVlZmQTkrUk1YcGh3eUdQVTdMaG1HMms0ZnJidlFidXRyTWhJbzREYnNOUXR5dG9BbzA2MVoyVVlwMjRCeEV4NHUwU2FPV1ZNNTgvcHE5WGh1VDNFL0FkbnlmVExpZS81MWtERmZjTmdUOG9sNXVDYWhZQUhiWURIQ2ttS2dEVHJLR2VHaXZRanZWa2xsTzVRMFllZFpyQTV2enYzaUVlRFpXeElwaiIsIm1hYyI6IjY4ZGY4MmJmZDdkNjdkOTMzMWEzN2RkNGRhOGJmYTcwYTQwMDZkNzNjOTJkNjRkYTBkMTlhNDJmMmViNzM5Y2MiLCJ0YWciOiIifQ==
18+