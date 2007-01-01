Афиша Обнинск
Калужские горнолыжницы выиграли медали на всероссийских соревнованиях
Спорт

Калужские горнолыжницы выиграли медали на всероссийских соревнованиях

Дмитрий Ивьев
23.12, 10:30
В Белорецке прошел турнир по горнолыжному спорту, который являлся отбором на XIII зимнюю спартакиаду учащихся.

В Республику Башкортостан приехало около 250 спортсменов из 29 субъектов страны. Калужскую область представляли воспитанники спортивной школы олимпийского резерва «Орленок».

Серебряную медаль в дисциплине слалом завоевала Елизавета Болдырева.

Также вторым местом отличилась Александра Куртмуллавева в дисциплине слалом-гигант, сообщили 23 декабря в Минспорта региона.

