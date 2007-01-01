Калужские пловцы выиграли медали в Санкт-Петербурге
В рамках Кубка Владимира Сальникова по плаванию состязались 365 спортсменов из 12 стран. Воспитанники обнинской спортшколы олимпийского резерва «Олимп» и калужской спортшколы олимпийского резерва «Юность» отличились пятью медалями, сообщили 22 декабря в минспорта.
Алина Гайфутдинова (СШОР «Олимп») в составе сборной команды России стала победительницей в смешанной комбинированной эстафете 4х50 м и серебряной призеркой в заплыве на той же дистанции вольным стилем.
В индивидуальном зачете спортсменка дважды отличилась «серебром» в гонке на 50 м на спине и 100 м вольным стилем.
Полина Малахова (СШОР «Юность») завоевала бронзовую медаль на дистанции 100 м баттерфляем.
