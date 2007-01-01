Калужские гребцы взяли три медали на Кубке Петра Великого по гребле на тренажёрах

В Липецке завершился Кубок Петра Великого по гребле-индор - одному из главных стартов России в этом виде спорта. На гребных тренажёрах соревновались сильнейшие спортсмены страны. Калужскую область представляли воспитанники спортивной школы олимпийского резерва по гребному спорту имени Вячеслава Иванова.

Самый высокий результат среди взрослых мужчин показал Вадим Шмелёв — он занял второе место и принёс команде серебряную медаль.

Две бронзовые медали выиграли юные калужские гребцы. Савелий Убогов стал третьим в зачёте юниоров лёгкого веса до 23 лет, а Валерия Оберемок — среди девушек до 19 лет.

Ещё один успех команда одержала в эстафете на дистанции 5 по 500 метров. Савелий Убогов, Григорий Андроник, Борис Тетюев, Сергей Горин и Алексей Воробьёв финишировали третьими и принесли региону ещё одну бронзовую медаль.