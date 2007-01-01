Афиша Обнинск
Главная Новости Спорт Калужанин Руслан Мишутин разбил 21 доску и взял «серебро» Кубка России по карате
Новость дня Спорт

Калужанин Руслан Мишутин разбил 21 доску и взял «серебро» Кубка России по карате

Представитель Калужской области Руслан Мишутин стал серебряным призёром Кубка России по киокушинкай карате, который завершился в Екатеринбурге.
Владимир Андреев
21.12, 12:17
1 162
Фото министерства спорта Калужской области.
Турнир собрал 60 сильнейших спортсменов страны в абсолютной категории и дисциплине тамэшивари (разбивание досок).

Тренер и спортсмен калужского клуба «Кентос» успешно разбил 21 доску. Победителем стал представитель Санкт-Петербурга Валерий Рыжов с результатом в 22 доски, третье место занял Евгений Михалёв из Московской области (19 досок).

Следующим испытанием для Руслана Мишутина станут международные соревнования «Russian Open Cup – 2026», которые пройдут в Москве с 18 по 22 февраля.

18+