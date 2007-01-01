Афиша Обнинск
-3...-2 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Спорт Калужские пловцы завоевали медали на Кубке Беларуси
Спорт

Калужские пловцы завоевали медали на Кубке Беларуси

Дмитрий Ивьев
19.12, 15:23
0 144
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

В Бресте завершился открытый Кубок Республики Беларусь по плаванию среди спортсменов с нарушениями слуха, где соревновались атлеты из России и Беларуси.

Калужане, представлявшие спортивную школу олимпийского резерва «Труд», показали отличный результат.

Анастасия Величко стала абсолютной победительницей в баттерфляе: она взяла золото на дистанциях 50, 100 и 200 метров.

Владислав Костов также отличился - он завоевал три серебряные медали и одну бронзовую в разных плавательных дисциплинах.

Новости по тегу
спорт
Лента настроения
1 оценили
100%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IjJuOWVxVmlBaDh6R0VTYkxWSW5tZ3c9PSIsInZhbHVlIjoiT2RBcTlWa21FeCs5dmQ0M0F4bnVDc0ZrbjJ2SndYN0JCSzBpWktKQVV5RTJmelpPbkd1ZWFlR2pvS3VxczlhZWp3VENIazhvNWRaVmJYQWJWb0h2eTFnT1NGaUUzNjJ5RExUVktDRkU3TStMOU5odDBRdUJReUFxVm9GRGJvU2cwQzIvMXJCcUE2NDM4RXZheHQxWmJmbkh4TGcvSHBjUXFXcjJHMDJVQkJWNEhGWGF5bWJ0RzNGdndwNkVCZkZGOG5IMlIvR1FDNytEVlZISytHaXJBNjZ4emJ0QjFvSzJiL1NSazRUT25HQ2pQM2xWcjVGZStWa0VPVHhlWjJGTjQxMzI5K0tkTldqQWRFVkFiYUtpWm93V3VjSEM2SVVKeE1HcTQvQWdUdVRPM1psVXZFbjI2dXNTR1N6dk5GK3BaNFRUalU4dTY3TmNtb0RvR0tFdlNxSlFYcFE3bmU4NGp4YnM4cEY5WTgyNWpMVnRYMzJ0ano3WUc3YWNmK04yZG5PMWh2ZFc1ejRjd2wvT0k3Tm1DUG5VWmtOV1VwVkM0eTRpbjBXY2JtZ0tpRGJ5YlJIcG5tMTVnREJpQUxWZSIsIm1hYyI6IjkyNjU5ZGM3YzdmYjA2OGJiYTEyYWJmMTk1ODhlNzdiM2NhNDQwOTA1MGM0MjZlOTU3ODU3OWY1ZTE4Mzk4NGUiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6InlBV2JLcXlaR285aDNMTy9JZ3c3bXc9PSIsInZhbHVlIjoiL1ZBNDlvQm5mak5nZnlmR3BOdGRoOUVpTlZuNmo1UG05NkxYN2hVTm5RMVZibUF5aDlYM2xmL3hIejRsSlVGSFk1ZzlVOHlVd2FrRUEvMUxkM3ptUENodFlmVkpVaUp5em1SRVZyM1hzY212S2RDcjk4ZGQrZmNLTmRZMlZJUUFCeTVYM0M4WllTYWZmdmpVL00zQlVQTXh0QTZBdEExdnJpRUczVUdZei9rQ1lKOWowQXd2TS93T3ZiYTB3Vy9ES1ZZODBiTlJWb0pqdVJSS0dlbUFFMlVPcUxqSWM1Yk03MkY5dkZ5R3lKenNxSkJIL3IwU0NTMTNVc1M3b1ZNdjJhdlNRUXJHTmM5eFBnVmxya0N1QzdKOHd4M3Uyc3h0VEVnM0tOOGN3M2YxSVIrUkE1YTVLZFZNOEJ5VFNadEFzWDZqd1lHVkdtZi9IUnpITXZJZlU5cDBpNWsvS0NMRmdZY3ozYUViZzMyOEJZcThVZ1ZGUVRzYmJZVmlKblFaOWtkd1RDK2NGay9LR1hiSWdrMWFnaTBsY1NqeEY2d0lURzVLa1Q2WVRjZEg5M0xFTGhxWVVFamlLT3NSemdIN1VtaWxJZE53UVRHcmg0WUIyQ3FQZk5RODh0dzJ0NE55dlp1M05iOHBWSjNUOVdIV3lzU296OUFsaExEL0srempNanB2OEdaM1lDditISzZDUkpJbHd5TktXY1JoblZsN1lXUVUzVnZMV3BXN2kvcUNRTHQ1Mzk1ZTRlbmw5ajBlSnFDbzlaOHk0QVRzMHJyQTB5YmdvQURxMGtPWUJhNnFnUzVJNkk5aXVpN25mcFNSaGZ6NkwxYmZ3OGFNcWhVRCIsIm1hYyI6IjIwNjVjMWEyNDMzMDJkMzllZjUyMDUyZmE2ODNmMjY4ZmQxMmRmMWVjOGE1OTk0MWQyNTYzZThiMGM5NmRkNmQiLCJ0YWciOiIifQ==
18+