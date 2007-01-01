Калужские пловцы завоевали медали на Кубке Беларуси
В Бресте завершился открытый Кубок Республики Беларусь по плаванию среди спортсменов с нарушениями слуха, где соревновались атлеты из России и Беларуси.
Калужане, представлявшие спортивную школу олимпийского резерва «Труд», показали отличный результат.
Анастасия Величко стала абсолютной победительницей в баттерфляе: она взяла золото на дистанциях 50, 100 и 200 метров.
Владислав Костов также отличился - он завоевал три серебряные медали и одну бронзовую в разных плавательных дисциплинах.
