Хоккеисты «Калуги» одержали новую победу
Вечером в четверг, 18 декабря, наша команда в рамках Национальной молодежной хоккейной лиги во Дворце спорта принимала «Динамо-576» из Санкт-Петербурга.
Калужане большую часть игры провели в атаке и заметно перебросали соперника – 47 на 19 по попаданиям в створ. Однако основное время и овертайм завершились с итоговым счётом 1:1.
«Калуга» сумела добиться победы лишь в серии буллитов.
В турнирной таблице западной конференции калужане пока занимают второе место.
