Афиша Обнинск
-2...-1 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Спорт Хоккеисты «Калуги» одержали новую победу
Спорт

Хоккеисты «Калуги» одержали новую победу

Дмитрий Ивьев
19.12, 09:47
0 246
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

Вечером в четверг, 18 декабря, наша команда в рамках Национальной молодежной хоккейной лиги во Дворце спорта принимала «Динамо-576» из Санкт-Петербурга.

Калужане большую часть игры провели в атаке и заметно перебросали соперника – 47 на 19 по попаданиям в створ. Однако основное время и овертайм завершились с итоговым счётом 1:1.

«Калуга» сумела добиться победы лишь в серии буллитов.

В турнирной таблице западной конференции калужане пока занимают второе место.

Новости по тегу
хоккей
Лента настроения
0 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IjQxN2xiNGN1Y05sRzlic0x1WjBKR3c9PSIsInZhbHVlIjoieU1ybW1MRUt0dWxNWllzcUY4RHdLeC9wVnpyMWN6VDZSMW9US3o2S0ZpeVlnWU0vZzB2SS84TFdlSWt0SS9LeldBVjR3M1dPSUNQZ2JWUy9DVXVDMWlXbGF4UFRYWWgzdzFqVHB3eEF1Nnk3VHhKQTY4U0x1ekpqVktWN250OUE2ZTJLOFg3Rm1ocXQ2TCtUN0U0RTI5R1hyR3VjdDNhdlY1NHdUU2RTSUxMZVRvdG9adzZ2RjVJSHhIRDRSbjd4djFGVnc0WVd6dERrQVB6MDlxa1RkQitpTWVya3hONFRheWdEeTBVT0VWYXNraWRDVDR2VWJyODF3YmhLZGplMG4xbUJNSkh3WTBPbklDMmVEUDJKMit3R2dIWStJQUhkbFg2UVVRS05ERGRXa2NTcG1OSEswLy91NFdtbVdrL21mTmFzNUhVV0g1Y1RLM05RWEhNWXU3KytMWHpFdDdtYXh3M201bVcrY0Z6d0h6dDdCTkJWS21neWRwL3pQUG85REh5Q0pHQm9FaExldlUvVmMzemczSWlrZ280Q21CeWxjZkowV1I1dTJ5blp3UitoV2ZpK3JWWnhUcGlPcklrcCIsIm1hYyI6IjcxODViMTA2ZTlmMGY4ZmFlOGRhODJkMThlMmE3NGY0ZDFkZjU0MGUzMWZlMTczODlmMWMxM2MxMTEwZDFiMzQiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IkR2Nng4RGJrMGxQdmpVVjl3N0JHMEE9PSIsInZhbHVlIjoidnR6R25iV0dkaGtTaVR5K2xaYkNWNElwWk9pSFNzUytUQysxR3RsYXlITjVOZFdEQ2o2SWVJYTZnQmlSaUVzcWtFRFBiT2VGcm1UOENwL0ZjRWZOekUwRG5Id2FkblRvdHAvaTRlYnc2NkJ5Qnh2QWdzUVVILy80OU9FYlprRTJLRzNjTkhNbWwrcGpPMnp4NGlCeDczbk1ySGU0Ukh3L1E5Mm1jTjZFRXpFbVdSUHZaL2NudTNqMlo3allneXZrSlkraVE5QjlMSElNdWx0S2lqRjh1cWdzeGhDaWRjUUVBcnBRRmNzUFA4WHFXKzBMWFV5TmwrckZhMlI4ZCtRaDNmK3RoNEZ3Y1hqNjhiUlUrZUYvUUtsaUYyQVFTekVlQ0lrREpwZktaYjVESGFPalNqLzNVRndDWk12OGVVdjVKYTVIYXlWSW5aWTlMQ29DSGVPYVM0UnM3TU1XaTBwbDBSQTRhMDNZa0xvZEo4ZFFtSVlGRzhLVzg5T2tqcnZ6VlJGUGRSM1dsNkgwRlNmZGt6L1JnbEFCcUk5ZEJ0QTY1T2Vsemtzam5MY2piY2dvL0JPckR6d3BUQUJJaFgyeWwzeTdueHRaNmt4SWlGV0dtOEErZkNrOGM0ZHE5cGNtZEx5T1hTT1VzQ3BQNjJqK3RIU2o4ODRqMDBTc0xyaktORlpISUczSWYxRHZNUUFXYUNuaWpva0hnUHRBOFU2NFFNVzY4aDU3cHJ0Vjk3cXpDODNPbnFENHRDT1oybEZxbXNIYWtWbTdtdDZXak5hTHIxU2ZYZThvZ0NacjlWL0FMR1NnY0xMN1ZQS1JsN3d6NXNuODEzbTZZMG9hNmFkeCIsIm1hYyI6ImMwOWQyYjc4MDQxZmI3Y2U3NDUzNWE4YjUzMDk0MzAzOWU2OGJiODJkY2FkZjAyZjMyMzZjMjIwNWVhZTQ3NTIiLCJ0YWciOiIifQ==
18+