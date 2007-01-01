Афиша Обнинск
В Калуге строительство «умной» спортивной площадки задерживается до конца года
Спорт

В Калуге строительство «умной» спортивной площадки задерживается до конца года

Евгения Родионова
17.12, 17:03
0 320
В среду, 17 декабря, калужанка оставила комментарий под постом губернатора в мессенджере «Телеграм» с вопросом по ходу строительства «умной» спортивной площадки в микрорайоне Куровской.

По её словам, строительство длится с ещё с августа.

— Почему так безответственно относятся к этому проекту? Прогноз был на один месяц, а сейчас уже конец года. Получается работа выполнена не на все 100%, зато приёмка пройдёт на «ура», - написала горожанка.

— Произошли задержки в установке умной площадки. Как пояснил подрядчик, до конца года планируется завершить, - прокомментировали ситуацию в Администрации города Калуги.

