В Калуге строительство «умной» спортивной площадки задерживается до конца года
В среду, 17 декабря, калужанка оставила комментарий под постом губернатора в мессенджере «Телеграм» с вопросом по ходу строительства «умной» спортивной площадки в микрорайоне Куровской.
По её словам, строительство длится с ещё с августа.
— Почему так безответственно относятся к этому проекту? Прогноз был на один месяц, а сейчас уже конец года. Получается работа выполнена не на все 100%, зато приёмка пройдёт на «ура», - написала горожанка.
— Произошли задержки в установке умной площадки. Как пояснил подрядчик, до конца года планируется завершить, - прокомментировали ситуацию в Администрации города Калуги.
