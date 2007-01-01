Юные дзюдоисты из Калуги завоевали медали на турнире в Боровске
В Боровске прошёл открытый межрегиональный турнир по дзюдо «SHE DERJAVA OBNINSK JUDO CUP» для юношей и девушек.
В соревнованиях приняли участие около 300 спортсменов из Москвы и пяти областей — Московской, Тульской, Брянской, Орловской и Белгородской.
Хорошо выступили воспитанники калужской «Специализированной школы по борьбе». В категории девушек до 15 лет Ангелина Демёхина стала чемпионкой, а Вероника Кардаш принесла команде серебряную медаль.
