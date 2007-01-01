Афиша Обнинск
0...+1 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Спорт Юные дзюдоисты из Калуги завоевали медали на турнире в Боровске
Спорт

Юные дзюдоисты из Калуги завоевали медали на турнире в Боровске

Дмитрий Ивьев
17.12, 08:09
0 219
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

В Боровске прошёл открытый межрегиональный турнир по дзюдо «SHE DERJAVA OBNINSK JUDO CUP» для юношей и девушек.

В соревнованиях приняли участие около 300 спортсменов из Москвы и пяти областей — Московской, Тульской, Брянской, Орловской и Белгородской.

Хорошо выступили воспитанники калужской «Специализированной школы по борьбе». В категории девушек до 15 лет Ангелина Демёхина стала чемпионкой, а Вероника Кардаш принесла команде серебряную медаль.

Новости по тегу
спорт
Лента настроения
0 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6ImQyZTMyTklBdmdaY01TZzVBTXQvN3c9PSIsInZhbHVlIjoiSjJHazMvMkpoOEVvbkRJekE2eGl5RnB4SGtuYUJBTCttV1VBNHFPQTJSWFRNYVl4T2dwN01hczhxRjNFYzUxV2FaNmFIdnRXZlk4cHNHT090bHpTbU1OQVVLdlFFY1FFbGt3cEpjNExUZnk0YjkrY0Q1RWp1QVdpN1lOeG9JRS9iMWhZaTZvUXZkM1ZPV3BCWGozNnA1MStPRlJTcDBNNE1iQjhJMTdoVFBhYmZNM05xNFdNaGRyaHdPWjJUQVNqVUdLM0VHVWU1OVN5bEJudXczaGpBNWxDTVRWaSt1MWdlRUNDc2F4UUZpNFBrczQ4VWllU0ZPV05VV2RQd2pNTktaUmF0K2hrUUN6N1Y3enM3OS9HQm82U0pSWHozM09Ldko3R1FRbTBrTDM0S20zQndFQWpqa1VIdzZpSS9CUFMydE15ZUwrYStONDVCZjZqMTdxRXVKcnluUEJYeldQZE1TdzA2Vis0THdnMjk5NEU5N1NRV2lzTWxqQS9JWjVNWG9DeVI2QTZRaUdMUHZEeTh1cStZb2xWS3B3OEdpYjhJdjE2RFpxVmlTQmNFV3pHSjgza0hvWXRTK2l2ODliZSIsIm1hYyI6Ijg5ZDNjOWY0YmYxOTZmMjU4NWI2NWRmODEzNmFmZmFlZjJjMmFiNjQxZDA5MWU4YTc0OWZkMWNmZTMwYTY5M2EiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IjFNWk5UNWhreUdRN054UWJSL2JnU0E9PSIsInZhbHVlIjoibzk2bjFESGZvdUFyc1V3TzZYbFlkc0lUaC9KZmRsUnlxYUJUU09XYUFJS3ViMWUxb3ViUmltL3hJRWZuVDlhS2JXL3FxdEVWNUhDOE5GNTBGVkJQV3RaZFRuQ3hBSGJNbGZ4R0NsT1ExNy9VNnVlTFVSVjMyTkZHdDJqdEEyVmE3S2dhdnZNUEpRcmg4VkJScno0Yk1IT2tBOW1UbDB2VUJMalNsVUNoeEJqKzE5dE9kSmVEU0pwNEd5UUsvMXBneHlBa0FkUTUxOFRYb3hFSkJMQktEcUdWWkhaTlE2akhoL3F5Wk4wZ3FNRHpkVjlzUHY4eksyMkZqY3NjT1U0Vm1GaHZweC9YU0FEdlcxVkg1bWZPbStxN3dNRFlDYy96SVZPTzRuMmwwdDlvUytrWXVMcmJjcjM2MlphYUJ2WmJqK0NEY280U3pVZ2sxSjlQTTBIZjYrM2NEV2l0SGFOT05OQ3hsUjRBWldoclJpN3NUL2h4UXVsczFwZVpkOGJaR0lFek1NTnVUaldCWEJzM2xrWTBoZEFpOGp1aTZJM1RiOVo4c2E5MTc2b2hmSDNuZ3pRaytIOW9Ga2tRRmVxbUgycTRkL2VmRzU1WDkrUS8vTHlCNnZjdFNZbTBXcnhrenFZRngwQ3o4THJORVA0RHpvdm0vbE1heXRsVVpqVDdNOEFnZU1kRHF0c2JVZ2NDT01FaUx2YUlJQ3V4bkR5RldLOUpPbGpPMExuZEpYSkVsaWhzT1RzY05uVTdBZW5KdTdiYjl1OTVNOUxsdTZHN0UrWXRQd3RUQjZ3eTNSaTNYWThROUVpK1RNRFo4NWZLeFp4TW1TR0NUd1NsRlBYUiIsIm1hYyI6IjhmOTM4ZTVjZTdkMTRiYmJkMmM5YjVhZTcxNjcwZjRjOGM3OTFlZTc0OTMyYTllNDRmYjdiMTIyZTM4ZmVmNjgiLCJ0YWciOiIifQ==
18+