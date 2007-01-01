Калужский кудоист стал третьим на первенстве России
В Москве завершилось первенство страны по кудо среди юниоров и юниорок 16-17 лет и юношей и девушек 12-15 лет.
Столица собрала порядка 400 участников из 71 региона.
Обладателем третьего места стал Алексей Мишуничев. Воспитанник обнинской спортивной школы «Держава» в составе сборной Центрального федерального округа выступал среди юношей 12-13 лет в коэффициенте 200 единиц.
Тренирует подростка Александр Малинкин, сообщили 16 декабря в Минспорта.
