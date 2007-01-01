Афиша Обнинск
Калужский кудоист стал третьим на первенстве России
Спорт

Калужский кудоист стал третьим на первенстве России

Дмитрий Ивьев
16.12, 14:47
0 381
В Москве завершилось первенство страны по кудо среди юниоров и юниорок 16-17 лет и юношей и девушек 12-15 лет.

Столица собрала порядка 400 участников из 71 региона.

Обладателем третьего места стал Алексей Мишуничев. Воспитанник обнинской спортивной школы «Держава» в составе сборной Центрального федерального округа выступал среди юношей 12-13 лет в коэффициенте 200 единиц.

Тренирует подростка Александр Малинкин, сообщили 16 декабря в Минспорта.

спорт
