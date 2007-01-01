Афиша Обнинск
Спорт

Калужские многоборцы выиграли медали на всероссийских соревнованиях

Дмитрий Ивьев
15.12, 14:56
Саратов принял 400 спортсменов из 13 субъектов в рамках всероссийских соревнований по морскому многоборью в дисциплине морского троеборья. Наш регион представляли воспитанники спортивной школы олимпийского резерва по гребному спорту им. В. Иванова.

Среди юношей 14-18 лет в стрельбе Борис Тетюев завоевал «бронзу». А составе сборной команды области спортсмен вместе с Иваном Тарасовым, Елисеем Кутерняком и Всеволодом Лысенковым стал победителем в данном виде состязаний.

На второе место пьедестала в беге на 400 м в категории юношей 13-14 лет поднялся Макар Раскостов.

В командном зачете (двоеборье) команда Калужской области в составе Макара, а также Ильи Лобанова, Льва Полякова и Ивана Юганова стала обладательницей бронзовых медалей, сообщили 15 декабря в Минспорта.

