Афиша Обнинск
-5...-4 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Спорт В Козельске ищут нового подрядчика для строительства бассейна
Спорт

В Козельске ищут нового подрядчика для строительства бассейна

Евгения Родионова
15.12, 13:00
2 476
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

В пятницу, 12 декабря, жительница Калужской области оставила комментарий под постом губернатора в мессенджере «Телеграм» с вопросом по строительству бассейна в Козельске.

— А со строительством бассейна в Козельске что происходит? Всю стройку остановили, один котлован вырыли и всё, - написала женщина.

— Предыдущий подрядчик оказался недобросовестным, в связи с чем с ним расторгнут контракт. В настоящее время ведется отбор нового подрядчика для завершения строительства. Новый контракт будет заключен до конца года после проведения конкурсных процедур, - прокомментировали ситуацию в Министерстве строительства Калужской области.

Ранее мы сообщали о приостановке строительства бассейна.

Новости по тегу
спорт
Лента настроения
5 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
100%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 2 комментария
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IjdETmkwekNvWWhnM1hmMEY5MUxRZkE9PSIsInZhbHVlIjoieGtKWU9NYTc2ZlR4aXIvN3VIWGtpRUZtUnJiZnh1UHh4SWVOblFscTlNSmtFUndKREpmQnRGVkZVQi8ycExzRzNmemNRSlpXTkMrcFpTRjdkM0FKOUdkZ08vbTRHdnlrOGlOWEdaWElrYUZIajFXM0lZOWRwQTBVTzZhOWRqcWRYT3FqODhJOWRBbVdtcDNDQzVPWnN6ajdMNHhMems5QzBLY1Q0YTVySVpNZytHOW96aitHblJPbGF4MUdOK3ROcVgwcWlqZElQK2N6cFJ4bFNxaitUdTBiWGpWOHdBemxMTTJzMk9qM29RMkF0WXY1M0hGMEpLb3lsVTdXem4wSlRjQXNRYWlrUmR4VzNHYlg4YkFrZENEWHJnT1g3Slp0Y3U5V1hYb2JoSTRvTktHdmwvMEhRZWwzR29Fa2V5Mk9KdENKQ3NRYXBMQkdCS2dXamFyYlRWOUNZclNrUmcrZDJ6SmFUUk5acVh1TmxNZWRLaVBpMmEvK3poV29jSW5CT3lZemp0aWllOCthTktUc1FpTkpPdWtLQjJ0Z0N5d0Nvait1ZFNWZ1dlbTBRdWw0b2VQVG40TVdHVis4RGZRcSIsIm1hYyI6ImE0YjZjZGM1MDhiYWUzMjViOTczMzA4MDM5ODI2NWY5Y2E3YzJmZGQyNzAyYmZiOGZjNjdiZDhhOWEzOGUyYTgiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IkVsdkhoN2hUZnhXTk1QamJRNldvY2c9PSIsInZhbHVlIjoiYkgraEF6OWpjRUxpNk9CTHY1bTRvM0NhMGxIYUhLTlhmUlpGa3hBNnZxUjZ1amU3VHViQnVtdmkvL0NqckJPVVJWZGt4cEQ1bWFYZk9nTXhtZnNqK25nNXNUWDBDdFkrb0hJcDFtNjV6Z29HMUR2aFhtWVB4ZkJXRGMzZUZoMXp5WVhTcHpnSHpyVHRsV2lzN3hqMklsTE9QcmNmSGR3Zno5SEhCSnBUV0k3TzY1MUNLcmZNeERzTmtHbWxVWEw0dXpYdUpuU2J4K1d4dXJrZ0hhY21jeDFuWWc1ZnE1MkNmSGQ4cGRFUzdGTFhYSHdEb0RZeWluOHZDT0dqQmxxamJndnVTbXgzd3o4R2NwdDlXK0ZaS3o0UWx4SEdRVnF3U3hqakNlTTZTcERTK2tIYlhTSUI4UDlTKy9idzAxQUNLdkVFVXJ2bktacjdlYmRrWXQ5UHI1WnZVNndnVkZFU0xNcmdCcUNBL3ZFMFl5c3dIR1VYTHlndXhxSFhxMkRJaDlMVUI1S3ZMQzJrNnAyWXRvWXZDdVZ4a0RzNzBVd0RoOEJqZDNSM0c1NFlKQ2plRlJxY3dheEhOcUFvZWx6T1ovZEpLVjY5RFUrR3dYa0tNQ0l0ZWtvdEdtN3BLWFgyZDZEZGFJSTg4TEs3VFJkMFNTUUpyOVdZbVBuQ1NxS1k2UVBDQXVIOERmZHhtOTFxbnQ1dE9jMGowNk9BUzM1cS9KdGdqTFRPblZnWXlPU0xEN0pYeWFJZ2NMT3I0THJsdEQyVVFmQUNTd2lraUlKc0hITzBXNWVSSXdUOEo4dlhEVmNma1Q1VG9OakVhVURRUFd4cktrYkc4R1dRcXRRMCIsIm1hYyI6ImY0MDc3MzI0YzJmYjA0YjUzZTcwNDg4YTEyOGFhYWZjNjAxYmRjYmZlOTA3ZjJmMDZkNTkyOTliNzI0ZDA4YTgiLCJ0YWciOiIifQ==
18+