В Козельске ищут нового подрядчика для строительства бассейна

В пятницу, 12 декабря, жительница Калужской области оставила комментарий под постом губернатора в мессенджере «Телеграм» с вопросом по строительству бассейна в Козельске.

— А со строительством бассейна в Козельске что происходит? Всю стройку остановили, один котлован вырыли и всё, - написала женщина.

— Предыдущий подрядчик оказался недобросовестным, в связи с чем с ним расторгнут контракт. В настоящее время ведется отбор нового подрядчика для завершения строительства. Новый контракт будет заключен до конца года после проведения конкурсных процедур, - прокомментировали ситуацию в Министерстве строительства Калужской области.

Ранее мы сообщали о приостановке строительства бассейна.