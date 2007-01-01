В Калуге завершился Суперфинал континентальной лиги по баскетболу 3х3

Министр спорта Калужской области Олег Сердюков сообщил об итогах престижного спортивного события.

Фото: ТГ-канал министра спорта Калужской области Олега Сердюкова.

14 декабря в Калуге завершился Суперфинал Единой континентальной лиги по баскетболу 3х3.

В соревнованиях приняли участие 15 мужских и 8 женских коллективов, представляющих десять стран. После напряженных игр золотые медали в обеих категориях завоевали команды с Урала.

Женский турнир: чемпионками стали спортсменки IPBL-Десерт из Екатеринбурга. Серебро досталось команде «Тулпар» (Казань), а бронзу выиграли баскетболистки АБ Кондрашина из Санкт-Петербурга. Мария Решетникова признана самым ценным игроком (MVP).

Мужской турнир: победу одержала пермская команда BIONORD PRO. Второе место занял челябинский «Курчатов», третье — петербургский АБК ББ. Титул MVP получил Александр Зуев.

Турнир дополнили зрелищный конкурс бросков, победителем которого стал Кирилл Мирошниченко.

- Атмосфера спортивного драйва и азарта! Этот седьмой по счету сезон Единой континентальной лиги 3х3 и четвертый в Калуге, как всегда подарил много отличных эмоций! Благодарю ЕКЛ за такой спортпраздник!, - написал в своем ТГ-канале Олег Сердюков.