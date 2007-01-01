В Калуге проходит международный финал по баскетболу 3×3

Во Дворце спорта «Центральный» стартовал Суперфинал Единой Континентальной Лиги по баскетболу 3×3.

Фото: ТГ-канал Владислава Шапши.

Губернатор Калужской области Владислав Шапша рассказал о масштабном спортивном событии в своем телеграм-канале 13 декабря.

На соревнования приехали сильнейшие команды со всего мира. Среди участников — олимпийские призеры, чемпионы мира и Европы, представляющие десять разных стран.

Шапша выразил признательность организаторам и партнёрам мероприятия:

- На турнире как всегда невероятная атмосфера. Ее создает, в том числе музыкальное сопровождение матчей, живые концерты. Спасибо «Росэнергоатому», Российской федерации баскетбола, меценатам, особая благодарность - Генеральному директору Центра современных спортивных технологий «Росэнергоатома» Сергею Геннадьевичу Фомину. За яркий спортивный праздник для калужан и гостей региона. За популяризацию активного образа жизни.