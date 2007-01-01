Афиша Обнинск
-2...-1 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Спорт Калужские хоккеисты одержали одну победу в двух матчах с «Полетом» в Рыбинске
Спорт

Калужские хоккеисты одержали одну победу в двух матчах с «Полетом» в Рыбинске

Дмитрий Ивьев
10.12, 15:17
0 193
Фото: Минспорта Калужской области.
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

Калужская команда МХК «Калуга» завершила выездной этап сезона двумя играми 11-го тура Национальной молодёжной хоккейной лиги против «Полёта» из Рыбинска.

В первой встрече гости одержали уверенную победу со счётом 8:3. Шайбы забросили Александр Форощук, Семён Чемерских, Денис Долгоруков, Илья Китанин, а также Захар Мешканцов и Денис Сорокин, каждый из которых оформил дубль.

Во второй игре калужане уступили с минимальной разницей — 3:4. За команду забивали Никита Хандий, Илья Китанин и Семён Чемерских.

Этот выезд стал последним для клуба в уходящем году. Оставшиеся два тура хоккеисты проведут дома — в Дворце спорта «Центральный». Сначала 18 и 19 декабря они сыграют против петербургского «Динамо-576», а затем, 22 и 23 декабря, встретятся с «Ленинградцем» из Ленинградской области, сообщили в Минспорта Калужской области.

Новости по тегу
спорт
Лента настроения
0 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IklQdFZ0VkNiYXVkd1pYY3BJc0dnZUE9PSIsInZhbHVlIjoiTUhjVml6UUV4bXhmZHlJWXZZYjh4bHE0dUhRQ1daYkZLWUJOT2JXZ0hhZ0pDQWZPWUMyTFJaMUxjRTF1ZXhoS1hUSTZGWUo4WnJqZHRqTzFFT211N0ZaTmNQclBiYjBIYTBRdUl6bTZoRzFOcnkzSXZySWFIamVVRHVhWnljUWRpS3E4cDE4bFFKM3BQRVh2WnprTlVwTEtNRmY4VzBxekpjRHNhOHpDaVlwRkZYUjArektWQjZrekZiNHVnQWJFcG9jc3U2Wkcrb1MvY2FNb3RPL1BSa1VBbUNPUGtsMnNmRmI2YXFHNlJPeU5YVStqdjNOSjF3R1ByY25TYUZTMFdOTGRKVnBYaS9PTkNPV2JWUGVNckFnclVvUkpNN2ZweE53TmFHVFFIeHdYQzV2bkhMNXMwQkU0NTRXUFY3b1ZEMzh0WHVCRWNjWnBKL3JwUDJHdnJXMUVLS21DOHRhb3dBQkhoTG5Cd25VSEMxd0puYW1Da0ovSXlCRjRYcjI4US9IUEF5dFcxTFp0Z1ZFWU9sOHhTa0RiVzRzUGxFeWppUFJINzJxSTdLT1pBbWVlOWtxVXBVODIyYVZYcUFHMSIsIm1hYyI6IjlmOWEzNTdmMTY3M2QwOWIwYTJmMzExNDk4NjY4NzI2Nzc4MDBhNmE4MGEyM2I5NDExNWY1N2I5MmUzMTVmNzYiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6InpaNytYL0E5MmlHbmRacTdDU3lSYVE9PSIsInZhbHVlIjoiQmxpcWYraTlHTFlLeks3bWdCQ2cvQ1Z6V2MzL1paRVZuVU0rSlNkNWthU2s3R05qUnYzcnNOWEovY08yMjMrcmNHNnpiZ3JDTkp2Q3FIdXFiYjI5bUlXL05KYmZWUEdhZS9CUmhDb1RtaE9GNkU2dDBaV1JMamx3dU1KWUpiTFRDWll0Rld0TkdFMnVtSEh4aUdIeUJRV3VyQ1RhY3BIeFkrR1NleUk4SU9Jcmh6YkYwU3ZrYVpRaW03ZEcyQzEyZGV1WUErUkNPK1ZoRTdRVDJiS0dEeEFvcktQRU5TMm1iaittUkR2d1h4VG9tWVRTdzNlZ3ByN2kwZnkzeTRkL2xrWURYeE9TRlgyK0MyNFVOeW55ekYyZnlHQVZOeVFaNVpZTWcrcVNxQlhEMlBmUkNLVmxHVGdhOTE0VlhUdHFSbDlRSEw5cFk5RWxxemNyRE5mQUVnK1RIbDE2ZWNuVng4NHZvZ2ZVeHVLYWtrWmhEM0tyMXJiUzhCRXBTU3ZWbERtbW1LemluMkFhSE9CVGoyaExtWStxRS9NaEhWdVlOejRhMDcyL0t6aG9TL0NKUENlemFHajNVb01SZHA2RWJzQmtOcGo5OTlkZTBqWmRsalN6ZW5GYldzcjRzOEtsSnQ3WG93ckh0cDR2VWN2WEd3dTB4VGRZT3Y3ZldyRkZtdHNtNmtNSFBpNE5QYm13bVk1cDlxWTdZSVUrRWJGZDg2aHRxRjRielJPY1NLTU9OTWdJL0dPa3l0NEhWWDByN2dCc3NEWkRvQjZIT3hIQlNobXpFcFN4Y3JxTmIybXl0OE8zQmFXQ1NGbE1BS3hlcC9zeXNWK1pQa0dORUZ4aCIsIm1hYyI6ImRiYTE4NmRkNThkNGMxMjE0OWJjYmM5MDBhY2E0MmVhM2EwMDY3NGJiNDA3YTAxODRiYWNiNTcwMjVhNTU4ZTciLCJ0YWciOiIifQ==
18+