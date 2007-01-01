Калужские хоккеисты одержали одну победу в двух матчах с «Полетом» в Рыбинске

Фото: Минспорта Калужской области.

Калужская команда МХК «Калуга» завершила выездной этап сезона двумя играми 11-го тура Национальной молодёжной хоккейной лиги против «Полёта» из Рыбинска.

В первой встрече гости одержали уверенную победу со счётом 8:3. Шайбы забросили Александр Форощук, Семён Чемерских, Денис Долгоруков, Илья Китанин, а также Захар Мешканцов и Денис Сорокин, каждый из которых оформил дубль.

Во второй игре калужане уступили с минимальной разницей — 3:4. За команду забивали Никита Хандий, Илья Китанин и Семён Чемерских.

Этот выезд стал последним для клуба в уходящем году. Оставшиеся два тура хоккеисты проведут дома — в Дворце спорта «Центральный». Сначала 18 и 19 декабря они сыграют против петербургского «Динамо-576», а затем, 22 и 23 декабря, встретятся с «Ленинградцем» из Ленинградской области, сообщили в Минспорта Калужской области.