Калужские пловцы выиграли шесть медалей на всероссийских соревнованиях
Спорт

Калужские пловцы выиграли шесть медалей на всероссийских соревнованиях

Дмитрий Ивьев
10.12, 15:54
0 189
В Саранске завершился всероссийский турнир по плаванию «Резерв России», где состязались сильнейшие юниоры.

В индивидуальном зачете Полина Иванушкина завоевала две серебряные медали. Воспитанница спортшколы олимпийского резерва «Олимп» Обнинска отличилась на 100 метрах комплексным плаванием (1:01.21) и на 50 метрах вольным стилем (24.98).

У Екатерины Сибирко из спортшколы олимпийского резерва «Труд» (Калуга) - две «бронзы»: за 200 метров комплексным плаванием и 50 метров баттерфляем (время 2:12.52 и 26.71 соответственно).

Также спортсменки выступали вместе с Максимом Курбановым и Кириллом Веремчуком в смешанной эстафете 4х50 метров комплексным плаванием. Сборная Калужской области заняла третье место.  В этой же категории женская команда области 14-15 лет в составе Виктории Чугуновой, Марии Васильевой, Олеси Лисуновой и Евдокии Мартыновой, а также Ирины Воронцовой завоевала «бронзу», сообщили в Минспорта региона.

