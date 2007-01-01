Афиша Обнинск
Главная Новости Спорт Калужские боксёры привезли шесть медалей со всероссийского турнира
Спорт

Калужские боксёры привезли шесть медалей со всероссийского турнира

Дмитрий Ивьев
09.12, 15:09
0 224
На всероссийских соревнованиях по савату (французскому боксу) «Серебряная перчатка» в Санкт-Петербурге калужская команда показала хороший результат. В турнире участвовали более 200 спортсменов из 24 регионов страны.

Золотые медали завоевали Ярослав Иванцов и Екатерина Скосаренко. 

Серебряные награды получили Павел Скосаренко, Мирослав Мелин, Игорь Коневский и Злата Захаренко.

Спортсмены выступают за спортивные клубы «Ратоборец-Траян» и «Медведь», сообщили 9 декабря в Минспорта Калужской области.

18+