Калужские боксёры привезли шесть медалей со всероссийского турнира

На всероссийских соревнованиях по савату (французскому боксу) «Серебряная перчатка» в Санкт-Петербурге калужская команда показала хороший результат. В турнире участвовали более 200 спортсменов из 24 регионов страны.

Золотые медали завоевали Ярослав Иванцов и Екатерина Скосаренко.

Серебряные награды получили Павел Скосаренко, Мирослав Мелин, Игорь Коневский и Злата Захаренко.

Спортсмены выступают за спортивные клубы «Ратоборец-Траян» и «Медведь», сообщили 9 декабря в Минспорта Калужской области.