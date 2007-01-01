Калужанин установил рекорд мира на чемпионате Азии по пауэрлифтингу
Калужанин Илья Маричев установил мировой рекорд на чемпионате Азии по пауэрлифтингу, который проходит в Стамбуле, сообщили в Минспорта.
Выступая в весовой категории до 74 кг, мастер спорта международного класса из спортивной школы «Спартак» выиграл классическое троеборье и установил новый мировой рекорд в становой тяге — 342,5 кг.
В общем зачёте Илья набрал 810 кг: 305 кг в приседании, 342,5 кг в становой тяге и 162,5 кг в жиме, за который получил бронзовую медаль. Общий результат принёс ему «золото» абсолютного первенства.
Тренирует спортсмена его отец — Игорь Маричев.
Партнёрские новости
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь