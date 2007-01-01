Калужские хоккеисты привезли одну победу из Череповца
МХК «Калуга» провела два выездных матча против череповецкого «Металлурга ВО» в рамках 10-го тура Молодёжной хоккейной лиги, сообщили в региональном Минспорта.
В первой игре калужане уступили с минимальным счётом 3:4. Шайбы в их составе забили Алексей Ушенин, Семён Чемерских и Илья Китанин.
Во второй встрече «Калуга» устроила настоящий разгром — 10:1. Дебютант клуба Александр Форощук оформил хет-трик. По одному голу на свой счёт записали Денис Сорокин, Илья Китанин, Кирилл Мещерин, Роман Репин, Денис Долгоруков, Савелий Шарифьянов и Никита Хандий.
Следующие два выездных матча калужская команда проведёт против «Полёта» из Рыбинска.
