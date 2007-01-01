Афиша Обнинск
Спорт

В Минспорта пообещали увеличить количество слотов на новогодний забег

Евгения Родионова
09.12, 13:00
В понедельник, 8 декабря, жительница Калуги оставила комментарий под постом губернатора в мессенджере «Телеграм» с просьбой продлить регистрацию на новогодний забег 1 января 2026 года.

— Понимаем, что 1500 заявок зарегистрировано, но неужели наша Набережная не вместит побольше? - написала калужанка.

— Количество слотов будет увеличено. Следите, пожалуйста, за информацией в наших социальных сетях.

Ранее мы сообщали, что калужане разобрали все места на забег 1 января.

спорт
