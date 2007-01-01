Калужские трудовые коллективы собрались на фестивале ГТО

В Калуге состоялся масштабный спортивный праздник.

Фото: ТГ-канал Олега Сердюкова.

На фестиваль ГТО пришли представители около двадцати трудовых коллективов региона, общее число участников превысило 150 человек. О том, как прошло мероприятие, рассказал министр спорта Калужской области Олег Сердюков.

Участников приветствовали почётные гости, среди которых: Посол ГТО в регионе, известный спортсмен Валерий Кобелев, а также руководитель областного Центра ГТО Юрий Тележкин. На церемонии открытия самые активные команды получили дипломы за участие в корпоративном проекте «Фитнес-лига». Перед стартом соревнований мастер спорта Вероника Матвейченко провела для всех энергичную разминку.

Программа фестиваля включала в себя классические испытания комплекса ГТО. Участники состязались в отжиманиях, подтягиваниях, упражнениях на пресс, стрельбе и других дисциплинах.

- Фестиваль прошёл в динамичном ритме и оставил у всех участников яркие впечатления от большого спортивного праздника, - отметил Олег Сердюков.