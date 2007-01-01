Спортсмены из 14 регионов разыграли Кубок Защитников Отечества в Калуге

Калуга стала площадкой для масштабных соревнований по паралимпийскому виду спорта.

Фото: Министерство спорта Калужской области.

В городе состоялся турнир «Кубок Защитников Отечества» по волейболу сидя, в котором выступили коллективы из разных уголков страны.

За победу боролись команды из 14 регионов, включая Москву, Санкт-Петербург, ДНР, а также Калужскую, Владимирскую, Белгородскую, Тюменскую и Челябинскую области. По итогам состязаний золотые награды и главный трофей завоевали волейболисты из Белгородской области. Серебро досталось спортсменам из ДНР, а третье место заняла команда Москвы.

Церемонию награждения провели почетные гости спортивного сообщества. Среди них паралимпиец Анатолий Крупин, представитель фонда «Защитники Отечества» Сергей Нестеров, старший тренер национальной сборной Александр Овсянников и министр спорта Калужской области Олег Сердюков.

- Это событие всероссийского уровня стало примером мужества, воли к победе и бесконечной любви к спорту! – отметили в региональном Минспорта.