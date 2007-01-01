Афиша Обнинск
+2...+3 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Спорт Спортсмены из 14 регионов разыграли Кубок Защитников Отечества в Калуге
Спорт

Спортсмены из 14 регионов разыграли Кубок Защитников Отечества в Калуге

Калуга стала площадкой для масштабных соревнований по паралимпийскому виду спорта.
Ольга Володина
06.12, 09:13
0 208
Фото: Министерство спорта Калужской области.
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

В городе состоялся турнир «Кубок Защитников Отечества» по волейболу сидя, в котором выступили коллективы из разных уголков страны.

За победу боролись команды из 14 регионов, включая Москву, Санкт-Петербург, ДНР, а также Калужскую, Владимирскую, Белгородскую, Тюменскую и Челябинскую области. По итогам состязаний золотые награды и главный трофей завоевали волейболисты из Белгородской области. Серебро досталось спортсменам из ДНР, а третье место заняла команда Москвы.

Церемонию награждения провели почетные гости спортивного сообщества. Среди них паралимпиец Анатолий Крупин, представитель фонда «Защитники Отечества» Сергей Нестеров, старший тренер национальной сборной Александр Овсянников и министр спорта Калужской области Олег Сердюков.

- Это событие всероссийского уровня стало примером мужества, воли к победе и бесконечной любви к спорту! – отметили в региональном Минспорта.

Новости по тегу
кубок
Лента настроения
2 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
100%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IkdRbDVqbXVCNFB5cjJyQWlJSGs3YlE9PSIsInZhbHVlIjoiM01kdm5WVmZPTjRaRXJFWmlYS3ovV3ZuUjRtcURTc3gvY3hQV0J5UklsUWxrTVZqMHhIazVUajJqTmpnYlNuTjRJRGIvL3dBNEY1RWV6OG5RRDBjV3VSakhyVjBmREIrL3cwWC9GN2JJMUo2enBnZ3Z2ek5ONXE5UThuUWZJR2E0Qkkwa1BZK0lUWFpiaktXUFZJZzVkN2RrNDlYR09VaW5YQnVyMjExY2l2a3FCWW0xY01tM3RsQzVvWGRvd2tSNXFXSDJQbUNMQUdCV2lmeWdHa2lZS3RybDZHMGVqNHQxTENuOUVDQkxXZ3pOOG9qUUhqamYyZWJCQnZwVmlRaEJOdXI5N3F1MThHSFNNZGhvUldPeVlSYk5KRHFrR1R6S0VVQ0lGcVpLUldlTEJhZHorK1RGRGVuL1l5K0RjeXJJZGNBaGR1MUNzZUcwbEpUYXE4alFQZUdER0tJSXpUWDVBUC9mMi90SitLdFUyNUwrcm0yaU1XZ28xTVNKeUhWb25IWVhrSnc5dEFuSGxMMkU3OHlxdzZCSSt0UGdFUTl5K0RHdHBQVXc2cXBZS3UxbjZ2M25XcEdSNjN6NHdvTSIsIm1hYyI6Ijc0NWEzNzEyZjRlMmQ0M2U3NzBjZTdiNjMzNTE3MDk1Yjg0MmVhNzU5NjNkZDFiNDFlZmZjZDkwNzk1NjViYjEiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6InhWdkhNTWdKbU9iVU5jVEtJSFphbEE9PSIsInZhbHVlIjoiSnN0dDEvT0wrai9DSDZwL2lUbC9nQ04rRWtFd2FVUTJDNkVVbHdNUlNsSU02ViswMmUrR1ZudHA1MHR5cDlZQ1JJK2JJZjJrZ0NPaEFQeGJiY1hOSWw5UXpXNlBHUmFyS1NmVjBwZi9uUWxlaVZzSmJEelA2VzhRa0xlR29YU0oyRmY4SjI3anBYeFNVdXhlNmxRcDhORkRONG5aWTVoRmRBVVdoRkE0bUxTWHVubUZPdmpJUUdYVStybUpXUW5pWWx2a2FRUHpZaG1hbjJhWk12bU9lWjNySVNHRmEvYVFrUVpkbGJ1RU9RS1BzaWFsNitiaFBhT1ZoZGJhSTIzMnRBaWM2aytkdnc3dEEzS054SlN1Ykl4MmZQTHFEaFhwdGQxTFZQQXdvcW43K05UZ3Fjd1NJV1duZDBtZFY0Rk4xYmpwQU5ZQzNJWURXRHZpR2Y2eEhqNVNhSWRtbDY3RDVwYzZQdHRoSjVidG9jV3NEZzB6QjRYblgwZWlwQWc5WC9aSnJKNlhzK3pvZkVvUzlDMUhndUxKWXNlQzFJYmRkWmpFaEM1VFQzM0R6cUtaMGdYR2gxRHZ1SWVUN2Q2blBhTXVGeWxjMytvOHV5dlMyN0tOcUthekxGNWtwTGVVUDNWSndhb051L2l2RkhlaVl6dmJvc1g3M3hVYi9OOFdpSGc0WFFNbzBVMVhLbjlucmtOK0xtSGsxVUVoN3BoSXdWODBsN0F5UStjWk5ya0IyWDg0NVJCYVBLcGlkVDZyOTJEZ3hIMDFNekJsWkV4bnNRNVcwcEU5WVN4RWhpQmFzbThiZjlHUDhzcEhVWWRCQlJtdHdraWMwdWxDdDBtNCIsIm1hYyI6ImExYTM3ZjY2NjljOTM1MmVhNDY3NmI2OWZhYWJmMjk5YWVhNjZjN2MzOTY2ZDVhNjU5MjE5MjhmZDUxYWY0YTkiLCJ0YWciOiIifQ==
18+