Известные российские фигуристы приедут в Калугу

В субботу, 6 декабря, во Дворце спорта «Центральный» пройдет Кубок Первого канала по фигурному катанию.

За медали в одиночном, парном катаниях, а также танцах на льду будут сражаться юниоры, разделенные на три команды.

Капитанами команд станут известные российские спортсмены: олимпийская чемпионка Анна Щербакова, серебряная медалистка Олимпиады Александра Трусова и чемпионка Европы Алена Косторная.

Прямой эфир будет организован на сайте Первого канала, сообщили в Минспорта Калужской области.