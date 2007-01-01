Афиша Обнинск
+2...+3 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Спорт Известные российские фигуристы приедут в Калугу
Спорт

Известные российские фигуристы приедут в Калугу

Дмитрий Ивьев
05.12, 14:26
1 580
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

В субботу, 6 декабря, во Дворце спорта «Центральный» пройдет Кубок Первого канала по фигурному катанию.

За медали в одиночном, парном катаниях, а также танцах на льду будут сражаться юниоры, разделенные на три команды.

Капитанами команд станут известные российские спортсмены: олимпийская чемпионка Анна Щербакова, серебряная медалистка Олимпиады Александра Трусова и чемпионка Европы Алена Косторная.

Прямой эфир будет организован на сайте Первого канала, сообщили в Минспорта Калужской области.

Новости по тегу
спорт
Лента настроения
7 оценили
43%
0%
0%
0%
14%
43%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 1 комментарий
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IkY2UlNFN05tMVluN3dWVDhweHRrS3c9PSIsInZhbHVlIjoiWHJOSFVjdGJLdGl2WHM4Y3Fjb3FuNW9ZdzU1ZXdSMjRFMC9ZOFNZNjEyZ1JiaVdXTnVQRHV5NGczMG9DYzFXT2Yxb3BkLzBrWjFHRHhYT25Qek5PV0ozUUx6TEJJV3hUR2dZVkh3SHlZVFV3MDRlUnhDbVVWOEEzL0JqdjZSUS9jSnRPa2d1L2VGYUhQdk9WTlovQk9RU0JGaTdieGoxc2RaYm5EbVBVSDI0ZTVWTSttcEl1dTFFWklic01La3ZrL3VnbndOcGV1SC8ydk5jVktXUnN2QTlrZzNqT05VT28xb1pIZkhwV3dOTGRIb3VESnBmVHl1MHNKdlA3VnIzOTNKb0IrdXNXUlk3TDQxNDV4RUpGTE5sV01vVjE5OCtYUm84bWw5bElTQkZvSkZmcTZmbkpoZ0NQZTg5U2hGSlB6ZkVvWVZUZTBrdEJoUW5MbHZHU3NLK0tEbEFLK2xVNzhrVUE1eWJuZHNQZjRFVEsxNE5DZStRUjA1eXUxVXRQbWlSU25panFnM3o5K1pvSWR4ZTRDbFFtZkVoSEJ4bzcyVVpTUndLME1oZU5ZVnNIWm9lSVFWWnNTZytJWWh5eSIsIm1hYyI6IjJhYTc3MmE1OTliMzBkMDEzYTY1MzFkNGNhNWEwMTViMTUwNjlmNTg0MmJmMWI1NzhjYmU3MGM5ZGQxZGZlNWYiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IlFnVnQ5ZGl6cExZVUI0MVBGSEZUa0E9PSIsInZhbHVlIjoiMm4xYTl3dnNOMXBvV29yUXEwN3dHOG5rMTladDB2U3lWK3BpZ0UrakxXUXgxaW1uK21RMmlBaVBiaG1WeDUrUmNqVVA2Sy94MS94OGQxWWVIdno0YVd4RlVyME91N1p4U3ZVdWptRDFtTXpVdGpleWw5VDBXT1hubCt1OU8wVWE5bW8vTGM1TGhETURTdXhXV3pVMjcwL2kwSWZMSjVtRTlTYWF4aHYvSGdoZk5JeTNrT1M5NmVvSFZqa01kVVltK1FleFhQVkJxS0k0NnQ5RkgxR1F6OTZjblFUbEFZQ1FZZ0crc2Y2Z2JGTVRpZk1sSk44LytENVREWkJDY0NMUElKM00rYUkrUTQrcStocnoyMW5LMEY0Rm5LajBiSUg2SkpVckhEcm9qb2kwSk4vaGtyRGJvaUxkVFBLQ0g4WU5TNnhoVTBxY0p3bkd4b3Q0eFdEOTUxaHJYS1NIQ0NmSmZHeXREN2ZVWHlzNFpOWVM0OC9WMEdtdTM3c0VseWEyN2MwOVBEOXM2Szk0ck9FelBPOGRzcnYrcm5wMldoR2hxRDNzU0dlUmxwYmtFNUdhcXB4V0FrS2ZwYlVDUVA2V2xiamk2eDFMWXNnYVRLTGVlL0ZrWnY1dUowdmFSaFJpL1FSTit3dEVQN09WcGljQ2VlN1JMSklKK3NkaUl0L3JBenhvYWNNdFRrdkh0ZmR0K2oyT2RpRG9RZGJFeEZrOWh4R2VtVTF6OGRIMlkvYUV2dllZQ2wvU1dWNFF1ekh5YUo3Q0xSK1FvQitscUlnSUk2czJGK09JQ0paRTJVY1JnRWpPR0ZNQWs5V0FoM3czS0M0VVArZUNkTEVCNVFBaiIsIm1hYyI6Ijk2Nzk3YzJmMGNlNzVkZjMyM2VlM2NkZjk2NWJiYWY5ODM4N2M4NDkyODJiYTE1YjEyZmI0MjdlYWVmYzZjYWUiLCJ0YWciOiIifQ==
18+