Калужане разобрали почти все места на забег 1 января
Спорт

Калужане разобрали почти все места на забег 1 января

Дмитрий Ивьев
03.12, 14:30
1 226
Традиционное спортивное мероприятие в первый день 2026 года пройдет на набережной Яченского водохранилища.

Однако похоже на то, что не все желающие смогут побегать утром 1 января.

Забег рассчитан на 1000 взрослых и 500 детей. Регистрацию открыли 1 декабря – и за сутки почти все места разобрали, сообщили в городской администрации.

А чем вы обычно занимаетесь 1 января? Расскажите в комментариях!

