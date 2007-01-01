Калужане разобрали почти все места на забег 1 января

Традиционное спортивное мероприятие в первый день 2026 года пройдет на набережной Яченского водохранилища.

Однако похоже на то, что не все желающие смогут побегать утром 1 января.

Забег рассчитан на 1000 взрослых и 500 детей. Регистрацию открыли 1 декабря – и за сутки почти все места разобрали, сообщили в городской администрации.

