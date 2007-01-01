В Калуге стартовал Всероссийский кубок по волейболу сидя для ветеранов СВО
2 декабря во Дворце спорта «Центральный» в Калуге стартовали Всероссийские соревнования среди ветеранов СВО «Кубок Защитников Отечества» по волейболу сидя, рассказал губернатор Калужской области Владислав Шапша.
Турнир продлится до 5 декабря, а участие в нем принимают больше 100 спортсменов из 14 регионов страны - от Калининграда до Забайкалья. В состав организаторов состязаний вошли участники программы «Герои земли Калужской».
В своем видеообращении к участникам замминистра обороны России Анна Цивилева отметила, что волейбол сидя стал одним из самых популярных видов спорта среди ветеранов.
