В Калуге стартовал Всероссийский кубок по волейболу сидя для ветеранов СВО
Спорт

В Калуге стартовал Всероссийский кубок по волейболу сидя для ветеранов СВО

Дмитрий Ивьев
02.12, 16:24
0 196
2 декабря во Дворце спорта «Центральный» в Калуге стартовали Всероссийские соревнования среди ветеранов СВО «Кубок Защитников Отечества» по волейболу сидя, рассказал губернатор Калужской области Владислав Шапша.

Турнир продлится до 5 декабря, а участие в нем принимают больше 100 спортсменов из 14 регионов страны - от Калининграда до Забайкалья. В состав организаторов состязаний вошли участники программы «Герои земли Калужской».

В своем видеообращении к участникам замминистра обороны России Анна Цивилева отметила, что волейбол сидя стал одним из самых популярных видов спорта среди ветеранов.

калужская область
