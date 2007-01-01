Калужские лучники завоевали медали на всероссийских турнирах

Калужские спортсмены показали отличные результаты на всероссийских соревнованиях по стрельбе из лука, которые прошли в ноябре.

Воспитанница спортивной школы «Многоборец» Кристина Герасина завоевала бронзовую медаль на турнире «На призы Героя России М. Г. Малахова» в Рязани. В соревнованиях, проходивших с 27 по 30 ноября, она взяла награду в дисциплине «блочный лук» в возрастной категории до 18 лет. Её тренер - Татьяна Шоркина.

Еще один воспитанник тренера Шоркиной, Руслан Антипов, успешно выступил на соревнованиях в Великих Луках с 20 по 26 ноября. В дисциплине «классический лук» среди юниоров до 21 года он занял четвертое место, войдя в число сильнейших спортсменов страны.