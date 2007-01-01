Калужские гиревики завоевали 11 золотых медалей на «Кубке СНГ»
В Калуге прошли международные соревнования по гиревому спорту «Кубок СНГ», на которых местные спортсмены завоевали 11 первых мест.
Как сообщил министр спорта Калужской области Олег Сердюков, золотые медали в своих весовых категориях и дисциплинах выиграли Леонид Чирков, Тимур Трофимов, Ирина Мартынова, Ярослав Горячев, Владимир Гуров, Фахриддин Хамидов, Артём Васин и Мовсар Сулейманов.
У Ивана Кулакова два первых места.
