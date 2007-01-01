Афиша Обнинск
Главная Новости Спорт Калужские студенты выиграли медали в Твери
Спорт

Калужские студенты выиграли медали в Твери

Дмитрий Ивьев
28.11, 13:49
С 21 по 25 ноября в Твери состоялся всероссийский студенческий спортивно-патриотический фестиваль «УниверЛига Фест 2025». В нём приняли участие студенты Калужского государственного университета имени К.Э. Циолковского - и сразу несколько из них поднялись на пьедестал. 

Дмитрий Антонов и Вероника Матвейченко стали чемпионами в метании ножа. 

В плавании Дмитрий Лаздин завоевал «серебро» на дистанции 100 метров вольным стилем, а Владимир Башун - «бронзу» на спине на той же дистанции, сообщили в региональном министерстве спорта.

