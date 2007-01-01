Афиша Обнинск
Спорт

В Калуге объяснили причину отсутствия стадиона возле школа №21

Евгения Родионова
28.11, 12:02
Ранее мы писали о вопросе калужанина по возможности строительства стадиона для школы №21.

Управление образования города Калуги прокомментировало ситуацию:

— Площадка находится в аварийном состоянии. Поэтому мы совместно с региональным Минспортом прорабатываем вопрос строительства нового спортивного объекта взамен старой площадки. К сожалению, сроки реализации пока назвать не можем.

