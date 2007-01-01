Калужские гимнастки выиграли «бронзу» на всероссийских соревнованиях

С 20 по 24 ноября в Туле проходили всероссийские соревнования по художественной гимнастике «На призы ЗМС России, двукратной олимпийской чемпионки Елены Посевиной». За пьедестал боролись порядка 300 участниц в возрасте от 11 до 15 лет из 23 регионов страны.

«Бронзу» завоевали воспитанницы спортивной школы олимпийского резерва «Юность» в групповых упражнениях, выступавшие по программе КМС.

В составе калужской команды «Квинтет» третьего места удостоились Анастасия Иванушкина, Александра Баранова, Василиса Редькина, Екатерина Скосаренко и Виктория Анисимова, сообщили 28 ноября в Минспорта Калужской области.

Тренируют их Марина Иванушкина и Ольга Фалеева.