В Калуге дети остались без школьного стадиона
В Калуге дети остались без школьного стадиона

Евгения Родионова
27.11, 18:21
Об этом написал калужанин в комментарии под постом главы городского округа в социальной сети «Вконтакте».

По его словам, строительство стадиона для школы там не планируется.

— Почему территория стадиона школы №21 отдается новому спорткомплексу, на котором дети могли бы играть не только в школьное время, но и после школы? Раньше хоть стадион был, куда можно было приходить и бегать. Теперь нет ничего! - написал горожанин.

— Почему так горделиво рассказывается что будет новая школа со стадионом, а вот старой школе в центре города никто не хочет построить стадион, а просто хотят избавиться от земли? - добавил мужчина.

спорт
