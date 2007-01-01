Афиша Обнинск
Калужане завоевали медали на первенстве ЦФО по борьбе
Спорт

Калужане завоевали медали на первенстве ЦФО по борьбе

Дмитрий Ивьев
27.11, 14:01
0 235
С 19 по 22 ноября в Брянске прошло первенство Центрального федерального округа среди юношей и девушек 16-18 лет. В соревнованиях приняли участие около 420 спортсменов из 17 регионов, сообщили в Министерстве спорта Калужской области.

Отличились воспитанницы калужской спортивной школы олимпийского резерва «Юность», завоевавшие полный комплект медалей: «золото» у Полины Никишиной в весовой категории 80 кг, «серебро» - у Алины Ивановой (54 кг), «бронзу» получила Владислава Керимова (65 кг).

Победителем в категории свыше 98 кг стал Назар Гуров из обнинской СДЮСШОР «Квант».

Ещё две медали привезли спортсмены из Людиново, представлявшие СДЮСШОР «Триумф»: Семён Охотницкий в весе 64 кг стал вторым, а Максим Казенко в категории 71 кг занял третье место.

