Спорт

Хоккейная «Калуга» дважды сыграла с командой из Санкт-Петербурга

Дмитрий Ивьев
26.11, 14:45
24 и 25 ноября в рамках 9-го тура Молодёжной хоккейной лиги калужский клуб принимал петербургский «Тайфун» на льду Дворца спорта «Центральный».

В первой встрече, несмотря на заметное преимущество «Калуги» по броскам, победу со счётом 5:3 одержали гости. За калужскую команду шайбы забросили Давид Фаткуллин, Иван Лещев и Роман Репин.

Уже на следующий день «Калуга» взяла уверенный реванш, разгромив соперника со счётом 7:2. В этой игре отличились Кирилл Мещерин, Илья Китанин и Никита Хандий, а Денис Сорокин и Савелий Шарифьянов отметились дублями.

Следующие два тура калужская команда проведёт в гостях: 4 и 5 декабря сыграет против череповецкого «Металлурга ВО», а 8 и 9 декабря — с рыбинским «Полетом», сообщили в Минспорта Калужской области.

