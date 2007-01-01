В Калуге сменился начальник управления физкультуры, спорта и молодёжной политики

Служебный контракт с Игорем Матвеенко (на фото), который несколько последних лет возглавлял управление, не продлён, сообщили 26 ноября в администрации города.

Исполняет обязанности начальника управления Сергей Климов.

Напомним, на прошлой неделе стало известно о задержании одного из сотрудников этого управления. Связана ли с данным фактом смена руководства, пока не уточняется.