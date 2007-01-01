В Калуге пройдет межрегиональный турнир по волейболу

С 27 по 30 ноября наш город примет межрегиональные соревнования по волейболу среди девушек 11-12 лет.

В турнире примут участие 17 команд. Конкуренцию двум калужским коллективам составят клубы из Москвы, Санкт-Петербурга, Твери, Брянска, Орла, Тулы, Воронежа, Липецка, Обнинска, Одинцово, Подольска, Мичуринска и Карачева.

Игры будут проводиться в физкультурно-оздоровительном комплексе «Юбилейный», дворце спорта «Центральный», а также в спортивных залах «Юбилейный», «Строитель» и «Динамо», сообщили 25 ноября в Минспорта.

Турнир является заключительным перед первенством России ЦФО по волейболу среди девушек данной возрастной группы, который пройдет с 10 по 20 декабря в Костроме. Наш регион будут представлять две команды: из спортивной школы олимпийского резерва по волейболу А.Савина (г. Обнинск) и из СШ №1 им. ЗТР Сидоренко В.Г. (г. Калуга).