Калужанин попросил установить дополнительные уличные тренажеры

В пятницу, 21 ноября, житель района Правобережье оставил комментарий под постом губернатора в мессенджере «Телеграм» с просьбой рассмотреть возможность установки дополнительных уличных тренажёров на спортивной площадке в сквере Матери на улице. Генерала Попова.

По его словам, в настоящее время на площадке установлено всего пару видов тренажёров, а свободного пространства рядом очень много.

— Жители района, в том числе молодёжь и семьи с детьми, заинтересованы в расширении спортивной зоны и создании более разнообразных возможностей для занятий физкультурой. Это повысит привлекательность сквера и будет способствовать здоровому образу жизни среди жителей, - написал мужчина.

Администрация города Калуги прокомментировала ситуацию:

— Для проработки вопроса жители могут подать заявку на участие в Инициативном проекте в следующем году. Это позволит получить средства от муниципалитета.