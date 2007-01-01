Калужские пловцы выиграли три медали в Беларуси

20 ноября там стартовал Кубок сильнейших спортсменов. Минск принял около 500 пловцов из 11 стран.

Уже в первый день калужские спортсмены из спортивной школы олимпийского резерва «Олимп» стали победителями и призерами престижного турнира.

Обладателем золотой медали в заплыве на 200 метров на спине стал Дмитрий Савенко, преодолев дистанцию за 1:50.25.

Первое место также завоевала Алина Гайфутдинова в эстафете на 100 метров вольным стилем. Команда показала время 3:32.44.

«Серебром» отметился Григорий Вековищев в заплыве на 400 метров вольным стилем с результатом 3:44.59, сообщили в Минспорта региона.