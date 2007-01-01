Калужанка выиграла первенство России по паралимпийскому плаванию

Соревнования прошли в подмосковном Раменском. Туда приехали 250 спортсменов в возрасте от 12 до 19 лет из 46 регионов страны.

Калужскую область представили Полина Талалаева, Анастасия Голубкова, София Петрухина, Авдей Колобов и Евгений Черников, сообщили 20 ноября в спортивной школе «Труд».

Полина Талалаева завоевала «золото» на дистанции 50 метров баттерфляем и «бронзу» на 50 метрах вольным стилем.

У Евгения Черникова, Анастасии Голубковой и Софии Петрухиной четвертые места.