Калужские кудоисты выиграли медали в Иваново

Там на днях прошли чемпионат и первенство Центрального федерального округа по кудо, где приняли участие более 288 спортсменов из 11 субъектов нашей страны.

Нашу область представляли воспитанники обнинской спортивной школы единоборств «Держава».

Победительницей чемпионата стала Алена Рогова (220+ ед).

На первенстве Центрального федерального округа также золотой медалью отметилась Валерия Сухова среди спортсменок 16-17 лет абсолютной категории.

Обладателями второго места стали Алексей Мишуничев (12-13 лет, 200 ед) и Тимофей Иванов (12-13 лет, 220 ед).

«Бронзу» первенства завоевали Александр Акимов (210 ед) и Илья Карташов (250 ед) в возрастных категориях 12-13 лет и 14-15 лет соответственно, сообщили в Минспорта.