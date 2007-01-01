Афиша Обнинск
Главная Новости Спорт Калужане просят оставить директора конной спортшколы
Спорт

Калужане просят оставить директора конной спортшколы

Евгения Родионова
19.11, 12:30
1 514
Во вторник, 18 ноября, калужанка оставила комментарий под постом губернатора в мессенджере «Телеграм» с просьбой оставить на посту директора детской спортшколы по конному спорту (ГБУ ДО КО СШОР) на улице Волковской.

По её словам, директора "попросили" уволиться по собственному желанию и на его место ставят нового руководителя.

— Пошли слухи, что кому-то приглянулась земля, принадлежащая школе. Опыт приватизации конных школ уже существует. Наши дети как одна семья. Всё своё свободное время они проводят не в торговых центрах с телефонами и не на улицах в сомнительных компаниях, а в спортшколе, что сейчас редкость. Помогите разобраться в сложившейся ситуации, - написала женщина.

Министерство спорта Калужской области прокомментировало ситуацию:

— Юридический статус спортивной школы по конному спорту не изменится. Приоритетные направления в развитии учреждения - увеличение объема тренировочных занятий на бесплатной основе для детей по программе спортивной подготовки, а также расширение возможностей для занятий участников специальной военной операции и лиц с ограниченными возможностями здоровья. Окончательное решение по поводу руководства пока не принято и находится на стадии обсуждения.

