Афиша Обнинск
+6...+7 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Спорт Калужские гиревики выиграли медали в Китае
Спорт

Калужские гиревики выиграли медали в Китае

Дмитрий Ивьев
18.11, 14:16
0 107
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

В Хайнине прошли чемпионат и первенство мира по гиревому спорту, собравшие более 300 спортсменов из 27 стран, сообщили 18 ноября в минспорта региона.

В составе национальной сборной отличились воспитанники спортшколы олимпийского резерва «Маршал» из Жукова.

Победителями стали Ирина Мартынова (от 68 кг), Александра Барбакова (63 кг) и Милена Трофимова (58 кг) в толчке и толчке длинный цикл. Также спортсменки выиграли эстафету, установив рекорд мира.

Два «золота» завоевал Иван Кулаков (95 кг, ДЦ и эстафета), в личном зачете установив мировой рекорд. На первое место поднялся и Мовсар Сулейманов (78 кг, толчок).

Владимир Гуров стал серебряным призером (95 кг, толчок). «Серебро» чемпионата, а также золотую и серебряную медаль первенства завоевал Фихриддин Хамидов (68 кг, ДЦ и ДЦ, толчок).

На первенстве дважды победителем стал Леонид Чирков (95 кг, толчок ДЦ и эстафета). Золотую и серебряную медали завоевал Максим Остриков (95 кг, ДЦ, рывок).

Новости по тегу
спорт
Лента настроения
0 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IkIzbkc4M0V5eW41cTFpcllIcGFRMHc9PSIsInZhbHVlIjoiRjR4WFgzb2diNXpCbXhvdThaSXdPMGJRQjRDam1vRk4zeExweVgyazVBb0VZaW9ZZFJtS3htV2tkMWQ4L0ZRVlIwOHorb3F6K09Tb1VBa2gvNkx5aFcxU2lQMmhrZlJ5T0lTeDdpbXhkbUl0YzF0M1JBNE8vaUVCYnhWWWhVdFRrK0xsVkc5TEZzMitNUWN3Mm13R3F6UStRbS9OUnQvRDlQVFUvRWFvbDFWWFZ2WmxjRGFrMjhSZTJmQmxEQWx3VUp3ckx3THUrbVNMbkhGS0NjZ0hXd2l1SmV3MVJZeUo2QWhFbE9NYmczUlQydXpDRXdxSmlYU014Q211YWY0aG9nTTUzVGhGeFRQYWNwU081ek5Zei9Jc3F4VVU3K3lmTFQ2UlRpZTV0QXp1blh0KzhzT0pNSDFlMXdDL3J6UW8vVjNXRmV6U3ZtbGROQkZJYWVOYkltS2txYVMrcXhYMm5vRmplQUloYWg4aU0rUWhFditBUmRCdmlHWitiVTB0UUUvbk1nWFB6RmtEQjVtejJNdnNhRWFhOG0zckkzbE9ta0FWTEV5SkhqRHVNZVczc2pHSytSNE04NU84cnFSNiIsIm1hYyI6Ijg5YTBkMGIzMDM1ZTJhMThkNzQ0YjNlODViNjdiMWI5MzhmOGJiMzM1ZGRjYTczNTYxZjY0NzdkNDVmODVmZmQiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IkNsVm1HUG56bGFTQnBMbG44MDhCQWc9PSIsInZhbHVlIjoiZS9LbWlDcXVqUEI3TkhqRWhKM1ZwTjI2U3JpWTN6WDFhODROcnJPcGxxK2h2anlpZklGZlNGRWp5L3IrNE1sMHVFZW1jMTRzNTRUNGVzUFQ2a2x5b0ZBK09RcXdmdHVzVlNuaW82N2hudkRMQVJoV1pmOVc2STZRSk1CdDRWK3dBdy94NXBEVnBUd2ZBazhjTG12RTFFZFBMWEw3dXRkNVI3RnN4UzVzSUd4SEw5ZzNvRklvWFlibGJFeEtIK2l2KzVjZTNuS2lKZ0NxZWl3YzJkclZIVDBFdXZCbFFiNGRJbmNwd2h0RnJmcUdaUGdiQmIxQk5FQklPMDRzbG9GNkI2dU9xNTJwa1FtQ3FQK3RVSFpyOE5JSTh3YlZkZXhhc3RCaEdhdWEyQ05haFJZNkJpMXNOY2p4TlU1MjJmTm15S3c2bmhFVnI3by85Q1FuSW5tZTJaYVgydUN0MDl5RUFzN2lPeXNFdUl6enVUejVqOUxpT2oxTFZrM1cwUW1PWjZucStrT1BzQzB0cmZTeHE0S3pKaWVFL1dFR3ZIVWd4QnoydUZuMHYrYUxqcjBiWGVSWndwNlkyNFNSRHJTN1dQai9DMWYrM3VsWTR4V2RZcHZwMndnZTJWclB2KzR4ZFExSzAxeUoxbjkwU0tQR09od2pWeW56dmhXL1J5SUR1bUZzOUhBcnFuTmE1TGZuclJCd2xnRXAyQlNHOHJHK1lkS1JuSDBwNlZsQVZybDBEVDQ0QXl4VnhkeVNxdGhSS1lHMURXRlR3STlKTHF4S1BvTW1sdkl3NXlzd1U5aEkrSkUvRVpYWUFzdlRCNEIwajliZGl1VzJiSEkyYkFyTCIsIm1hYyI6ImFlYWVmN2MxM2JiMzgzYjNiMzI2MmRjNmI2NGZkZDcyNzM5ZDhlZjRhMjBjMWM0ODQzYWFmYjlhZWNjYjE3NTIiLCJ0YWciOiIifQ==
18+