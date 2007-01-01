Калужские гиревики выиграли медали в Китае

В Хайнине прошли чемпионат и первенство мира по гиревому спорту, собравшие более 300 спортсменов из 27 стран, сообщили 18 ноября в минспорта региона.

В составе национальной сборной отличились воспитанники спортшколы олимпийского резерва «Маршал» из Жукова.

Победителями стали Ирина Мартынова (от 68 кг), Александра Барбакова (63 кг) и Милена Трофимова (58 кг) в толчке и толчке длинный цикл. Также спортсменки выиграли эстафету, установив рекорд мира.

Два «золота» завоевал Иван Кулаков (95 кг, ДЦ и эстафета), в личном зачете установив мировой рекорд. На первое место поднялся и Мовсар Сулейманов (78 кг, толчок).

Владимир Гуров стал серебряным призером (95 кг, толчок). «Серебро» чемпионата, а также золотую и серебряную медаль первенства завоевал Фихриддин Хамидов (68 кг, ДЦ и ДЦ, толчок).

На первенстве дважды победителем стал Леонид Чирков (95 кг, толчок ДЦ и эстафета). Золотую и серебряную медали завоевал Максим Остриков (95 кг, ДЦ, рывок).