Афиша Обнинск
+6...+7 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Спорт Калужские теннисисты выиграли медали в Обнинске
Спорт

Калужские теннисисты выиграли медали в Обнинске

Дмитрий Ивьев
18.11, 11:09
0 314
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

15-16 ноября наукоград принимал спортсменов в рамках Кубка Губернатора Калужской области по настольному теннису, сообщили в Минспорта региона.

Воспитанники спортивной школы олимпийского резерва «Труд» стали победителями и призерами турнира.

Над головой кубок подняли Дарина Садекова в возрастной категории до 12 лет, Карина Иполитова и Артём Ягодин среди участников до 16 лет, а также Вера Шленская в общем зачете.

Бронзовые медали соревнований завоевали Виктория Иполитова и Даниил Коптеев (до 12 лет), а также Егор Блинкин (до 16 лет).

В шаге от победы оказалась Дарья Кондратьева (до 12 лет).

Новости по тегу
спорт
Лента настроения
1 оценили
0%
0%
100%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IlBZb2N6ZGt6cFhWSnRKeXFDUHF2UXc9PSIsInZhbHVlIjoieW5NUjN3Nmd5emYzZHlzVUxQMmEvTVRiaGREd3Awdm1sWTlyWlM0VEtHdEJseTgra3NETnE4UncxSGcyeG9YSlNKeDJUeTd4U2VteC9VUS83TkRxRkIvWEhVTlB6UEZQVHRMbTgwU0pxMHdCTkRZOFllWjZESFY2bU1DUjJuMXFYODJVam5Obk5DcG1FWFdaR1hqdGNyQXZpVTQ5cTJKVUNLSVNqRmJEWUM1dEppNGVWRHhQRHN0TmlxWmdRdVFiMmlvcmpFVE1xc3FFQVpIR000Lzc3WVdHQXpDM0U5ZEZHZEVSc1FuSmpESDh6SnYrZkFrR1I4alFDWkVYZ2FnT2JHdnJEZGJUT01EQTlSTlV3cGVHSWJZSzFINmlBUWtBdGVSblhjVTRqMkg4TVA4NHg1OUxWc0hlekJ5QkZZYWxaTmhpbHpycDRoVkdHRHJUZ1ZSN1Izak9TR09HWlBrMzZHUEVpeXpIOEx6Ukw3cTUzQzBHTWk2TU90cTlZaHhhMUpqNG4zQzUvRzFTT29CSXRLeVZyaE01Z0Jpd3d0SkNXeXY4T0xFWGNaVXc1WXBHaUFpV1lEMER0aEkrSGptQyIsIm1hYyI6IjcyNmMzYTdlZTMyODM3MjBkMjVlMTJiOWExZTY5ZjI3ZDYxN2NmYjhkZDk5NDhkZGY5NjAxZmZiNDViZWZjZWIiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6ImUxeHZ3andrMlpzcTBKOUZqRmRqVGc9PSIsInZhbHVlIjoiSlNSajl0Q2tIaDNWVmlWemtUckxXQVFrY2IyeXdGRGVKczBJd0NkQVg3ZTRqeFBVQkN0d1NSdTRyczUwc1grTnQ4c2FIbE5OUzV2RllBZFBlNWwzZ1FUZ2s5ZjRGQ3B4RWExMHJPMCtaSW5CZ2RPNGZwc2RlQlBxaVdTVlRKZTVzeFdkQmM4UEoxU0o3VzZFK1FjMWRWRFVDanc2ajVKbTlCUnJWNnJFRzRXeWUxYkpyL1BEdEFMZnd0bmd1NStmZkp4TkgxeXBOSlRSb1dscjZwZkpab0VTNW90S2JJcjh2alhIZ2Zoc2JiOHo0YnZCa042TFVyaURpODFJbCsvRjVJbEoyVWhtYVhhbUx2MGI0ODVDSFN6WEhCNUpIRWhGeDRKTWNZRmI3bFZ2ZFg5d040NEdrNk1YaEtreEpuSFR4dXVpSCtxTWlIYS95eGQxRjhEMXRVOFFFMWxvcTJHUEVxRmdBTjNGM0dEbFR3dFNZWWg0dXVMeG54WUh4cTdrdW9lWEVja2kxUm5LT3lIZU9Ua3BBdTNUZlUyM0dGTitBREJ0OTFRbWNqNzNDV2lPTXNUTkw2MG11YnBZWUdPcjNtRVJ5VGxTd0FGR24wUDlJL1dSNnlBVktRQlBhQ0xFMXBLeHpiZGwwM0EwVmRHanpSTHZUYlpWNlIycnZVclVRNWdpWkN2Wlc1STdxb3hHVTgvVmZRQVlGVTRXMVRmRXpweDg1UFhNVG84c2hDZ0dXL1J4UzVVZndFbVVlaWJWZ1lSbDlWVGZtcDNZVGtUT1NoL3ErTXgvVzN3THZ5VjlFa25QdXZQZC9kN0tjVmd6WHpyYnFSbGlDNWFUa3Z3dyIsIm1hYyI6IjllMDgyNjZhNzVmMTRjYzVkNjBhOTg4YTAxNWI0MDg5NTYwNWZiZmRjZDZhNmRlZDk1Mzc0MjBmMzdmMmVhNzAiLCJ0YWciOiIifQ==
18+