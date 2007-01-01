Калужские теннисисты выиграли медали в Обнинске

15-16 ноября наукоград принимал спортсменов в рамках Кубка Губернатора Калужской области по настольному теннису, сообщили в Минспорта региона.

Воспитанники спортивной школы олимпийского резерва «Труд» стали победителями и призерами турнира.

Над головой кубок подняли Дарина Садекова в возрастной категории до 12 лет, Карина Иполитова и Артём Ягодин среди участников до 16 лет, а также Вера Шленская в общем зачете.

Бронзовые медали соревнований завоевали Виктория Иполитова и Даниил Коптеев (до 12 лет), а также Егор Блинкин (до 16 лет).

В шаге от победы оказалась Дарья Кондратьева (до 12 лет).