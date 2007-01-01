Афиша Обнинск
+3...+4 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Спорт В Калуге детскую спортивную школу планируют отремонтировать в следующем году
Спорт

В Калуге детскую спортивную школу планируют отремонтировать в следующем году

Евгения Родионова
17.11, 13:18
1 492
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

В понедельник, 17 ноября, жительница Калуги оставила комментарий под постом главы городского округа в мессенджере «Телеграм» с просьбой провести ремонт детской спортивной школы «Красная Звезда».

— Хотелось бы, чтобы в спортивной школе «Красная Звезда» тоже сделали капитальный ремонт, - написала женщина.

Администрация города Калуги прокомментировала ситуацию:

— В следующем году планируется капитальный ремонт кровли, внутренних помещений, спортивного зала, замена оставшихся окон на фасадах, замена входных дверей, а также замена внутренних дверей.

Новости по тегу
спорт
Лента настроения
0 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 1 комментарий
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IjhpcGpndkd2eFZTWkRBRmRnZjNWcWc9PSIsInZhbHVlIjoid0g1WEd1bEdwSE5uem1WSDRSVVFpNWZMR1l5OWJkSks2Tm9KR0doVXY2VkI0OWp2c29FS2pndk9ab1d6K25wekxpb2ZYd2xadTd0djRIRmFURWVCSnQ2djA0SWhTMzFyV3pKUkF5ZFFaN2Z1Qjg1SC9BVCtkeGlsWTJEejdvVUd3ZGtCaVJUWlZ4MkNsSXlHdnFmVVBMVVdXWDJSSUJEV1hBQitxNGdLRmZWUVNZelFERlRIWk11STI2Ukh4Tjc3cy9XMm0veHRCL2NpNjUyd1lYbnRqeGlpNU95eTF0bVRqeUhLQ1hRVUV4TXMwV0drakNOa29CWEdYS0NmOThBZnhJOHJSTyswTTZmTCswdldLNmdpZ1ZtWW43b1lDY1lTRTd5M2VuTTdhdXN1TzJKb1VqZzFGZ0EwcUxvVno3U0paRUUwMnF0dUF5SFJmR2t6aURGVy9LNTZSOXVsbG03a2lNSmR6ZmthSEZJTXpXRFVGU3B0VjFyQlZ5aFI0N2x2Y3M3czFtbW9TaUlBaUNxeXlsRDREN1Bha3FrVHpGRVN5K2RPcit1b1dWUXlDNmRUU256d2c3YXNleG5tbjRlcCIsIm1hYyI6Ijk5NjA2Yzg0MDA4ZDM3YzhhNWQxNWIwMThjNmE5NGY4MDBmMjgxNDk4N2YyNzZiOTEwZDBlNzk2MzE4MTc3ZWYiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IlJVbzJsYkRrbmlDZEIrMGMzYWtCL3c9PSIsInZhbHVlIjoiVEdlRk8wVzBCeWl5bGxDY1RPa090dnEydENzVkdUUlFHelkvS3R5TG9pZHRxSDY5ODREcTNIa0xyZDhFdzhlSnltMG01WllSRzhVR2JxY2R0cnRXdkpBNmF3L25YZ2R4Sm9aVzBpb1M5WUJ2YW5IbHRDZWRhbE1USUowOUIzNFFWbzN6eFVXSlZlUlRQMGtyYkdiT082OU9vTHJHdmhaSTFFUTU1VTRRSWVIMEFrbVNqZlNMelErUXVLZytRaW1ybmJydGxFU09HYnI4NnNQckl0aE9rLzVaZ0hwUUROdGlFdFNtMUFUNUZ1cTAxMWFTY2FXY1dGdDZEVXVjU3E2dFhlZ3VpQlFqRXBDYXcycnE1SGNtSlQ3bXJlakI2MHphUTViRnJ0R1J3UGdVcXVJdDdxaTJXWG1IdDBwbVlDR3JvMTFFWE90OGwrb2RjMW00eHVXNGdwUFh6M3N1V3BvcU5NUGt0SlFadzB3TVJKY1o2QWNXbFZ0b0VFaUVhQjdLUmxXc2JZY2Ftc084QjFGUm4vU29yWlAvcFFKQ2VvcEJNZk5YUndtdWdCcnF5VXVucElVNENUT2ZEd1gyZ3hxdHVCeHRTSjF3TVpjUGdWRkd0V1N4SktocW5BTERha3FNYXFsU2Vnd20xYks1NHo3TG44Y2dTZ0ZkZTEwdWxRaHpBZ0grTUpNamxTaUZYeEpTc0dtdmlySkhpak1MZ1NmT0J4MUN6RngzazlabnBHcWxSTFZqYmtEeE5vTzhlR2JuWkV3MktURlhlSVNyRGljQW9sNmxqekpmeE5LVDh2bzJPUWVxMitBaXhLOFdHTTNiMWNEZUxzZlRtOEZkRytjRiIsIm1hYyI6ImVmZDA4MzU0YmY1MGJkOWQ5MDM3YTkxZWIxNGZhZWQ2NzRiNWRkZGZkZTJiMGMzODg4NDJhMThhMTY0ZTlmNzgiLCJ0YWciOiIifQ==
18+