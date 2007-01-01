В Калуге детскую спортивную школу планируют отремонтировать в следующем году
В понедельник, 17 ноября, жительница Калуги оставила комментарий под постом главы городского округа в мессенджере «Телеграм» с просьбой провести ремонт детской спортивной школы «Красная Звезда».
— Хотелось бы, чтобы в спортивной школе «Красная Звезда» тоже сделали капитальный ремонт, - написала женщина.
Администрация города Калуги прокомментировала ситуацию:
— В следующем году планируется капитальный ремонт кровли, внутренних помещений, спортивного зала, замена оставшихся окон на фасадах, замена входных дверей, а также замена внутренних дверей.
