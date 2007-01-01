Калужские дзюдоисты выиграли «золото» и «бронзу» на первенстве России
С 12 по 17 ноября Краснодар принимал около 700 спортсменов из 73 субъектов в рамках первенства страны по дзюдо среди юниоров и юниорок до 21 года.
Победителями и призерами турнира стали калужские спортсмены из спортивной школы олимпийского резерва «Юность».
Обладателем золотой медали соревнований в весовой категории 100 кг стал Владимир Досяк.
«Бронзу» первенства завоевала Алина Иванова среди спортсменок весовой категории до 52 кг, сообщили в понедельник в Минспорта.
Партнёрские новости
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь