Калужские дзюдоисты выиграли «золото» и «бронзу» на первенстве России
Спорт

Калужские дзюдоисты выиграли «золото» и «бронзу» на первенстве России

Дмитрий Ивьев
17.11, 11:17
С 12 по 17 ноября Краснодар принимал около 700 спортсменов из 73 субъектов в рамках первенства страны по дзюдо среди юниоров и юниорок до 21 года.

Победителями и призерами турнира стали калужские спортсмены из спортивной школы олимпийского резерва «Юность».

Обладателем золотой медали соревнований в весовой категории 100 кг стал Владимир Досяк.

«Бронзу» первенства завоевала Алина Иванова среди спортсменок весовой категории до 52 кг, сообщили в понедельник в Минспорта.

